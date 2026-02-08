El comercio se sube a la pasarela en una jornada solidaria en favor de GaliciAME

Una de las participantes en el desfile Mónica Ferreirós

Cambados se convirtió ayer en el escaparate de la solidaridad en favor de la investigación contra la Atrofia Muscular Espinal (AME) con la celebración de un desfile de moda, que subió a la pasarela improvisada del Salón Peña al comercio local. Moda infantil, juvenil, de tallas grandes... e incluso diseños nupciales, con una programación muy variada a través de la implicación de numerosas tiendas de Cambados y del entorno.

La iniciativa, que recaudó fondos en favor de GaliciAME, contó con el respaldo del público, que llenó ayer el Salón Peña para el desfile y el resto de actividades programadas en esta jornada solidaria, que se inició desde primera de la mañana con un gran mercadillo benéfico, con puestos artesanales llegados desde diferentes puntos. De hecho, la demanda fue tal que incluso hubo lista de espera. Entre ellos estuvo el puesto de GaliciAME, que además realizó una gran recogida de objetos para su habitual mercadillo, con el que recauda fondos a lo largo del año.

En el caso de la jornada de ayer, que era de entrada libre, la recaudación se logró a través de la venta de rifas y de un porcentaje importante de las ventas de los productos del mercado y de la ropa del desfile.

También hubo sitio para la música, con actuaciones del Grupo Os Atómicos (12:30 horas) y de Los Lunes al Col (21 horas), que amenizaron la jornada, que aunque inicialmente estaba previsto celebrarse en la Praza de Fefiñáns tuvo que trasladarse al Salón de Congresos y Exposiciones José Peña por la mala climatología. Sin embargo, y pese a las inclemencias del tiempo, el público respondió positivamente llenando la nave.