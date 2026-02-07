Sale a licitación la renovación de la cubierta de Burgáns por 91.000 euros

Las chapas de la cubierta de las gradas ya han acabado su vida útil Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados sacó ayer a contratación la renovación de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns, que presentan un avanzado estado de corrosión, suponiendo un riesgo para aficionados y jugadores. La urgente mejora de estas instalaciones deportivas sale así a licitación un año después del anterior proyecto, que tuvo que cancelarse al resultar insuficiente por el mal estado de la estructura. Las empresas tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de febrero y el presupuesto base de licitación es de 90.796 euros.

Las obras previstas tienen un plazo de ejecución de tres meses —teniendo que realizarse en coordinación con el Club Juventud Cambados, que hace uso de estas instalaciones deportivas— y contempla el desmontaje de la cubierta y la instalación de una nueva inclinada de panel sándwich. Asimismo, se llevará a cabo la limpieza de la estructura metálica —en muy mal estado—, vigas, cerchas y correas quitando los restos de óxido y otros revestimentos, mediante granallado de arena seca de cuarzo. Posteriormente, se aplicarán dos manos de esmalte sintético e imprimación sintética antioxidante y se instalarán nuevas correas de acero, donde se anclará la nueva cubierta, para así ganar en seguridad.

Lo cierto es que la construcción de Burgáns data de 1991, desde cuando no consta que se ejecutara obra alguna de mantenimiento o conservación en las gradas ni en la cubierta de las mismas. Así, según figura en la memoria del contrato, las chapas llegaron al fin de su vida útil y necesitan ser renovadas en su totalidad, así como adecuar la estructura metálica. De hecho, el pasado año se produjo un desprendimiento durante un partido, lo que obligó a cerrar una de las gradas.

Proceso de la adjudicación

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta (Silex) hasta el día 20. Asimismo, para su adjudicación se utilizará como único criterio el precio, de forma que se recaerá en el licitador que presente la oferta económica más baja.

Cabe recordar que la obra cuenta con un presupuesto de 90.796 euros, financiado a través del Plan +Provincia 2024 de la Diputación de Pontevedra, de forma que debe estar concluida en diciembre de este año (tras concederse una prórroga) para no perder la asignación de estos fondos.