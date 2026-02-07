Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Sale a licitación la renovación de la cubierta de Burgáns por 91.000 euros

El Concello vuelve a contratar esta obra tras ser insuficiente el anterior proyecto, que se inició hace más de un año

A. Louro
07/02/2026 05:02
Las chapas de la cubierta de las gradas ya han acabado su vida útil
Las chapas de la cubierta de las gradas ya han acabado su vida útil
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cambados sacó ayer a contratación la renovación de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns, que presentan un avanzado estado de corrosión, suponiendo un riesgo para aficionados y jugadores. La urgente mejora de estas instalaciones deportivas sale así a licitación un año después del anterior proyecto, que tuvo que cancelarse al resultar insuficiente por el mal estado de la estructura. Las empresas tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de febrero y el presupuesto base de licitación es de 90.796 euros.

Las obras previstas tienen un plazo de ejecución de tres meses —teniendo que realizarse en coordinación con el Club Juventud Cambados, que hace uso de estas instalaciones deportivas— y contempla el desmontaje de la cubierta y la instalación de una nueva inclinada de panel sándwich. Asimismo, se llevará a cabo la limpieza de la estructura metálica —en muy mal estado—, vigas, cerchas y correas quitando los restos de óxido y otros revestimentos, mediante granallado de arena seca de cuarzo. Posteriormente, se aplicarán dos manos de esmalte sintético e imprimación sintética antioxidante y se instalarán nuevas correas de acero, donde se anclará la nueva cubierta, para así ganar en seguridad.

Lo cierto es que la construcción de Burgáns data de 1991, desde cuando no consta que se ejecutara obra alguna de mantenimiento o conservación en las gradas ni en la cubierta de las mismas. Así, según figura en la memoria del contrato, las chapas llegaron al fin de su vida útil y necesitan ser renovadas en su totalidad, así como adecuar la estructura metálica. De hecho, el pasado año se produjo un desprendimiento durante un partido, lo que obligó a cerrar una de las gradas.

Proceso de la adjudicación

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta (Silex) hasta el día 20. Asimismo, para su adjudicación se utilizará como único criterio el precio, de forma que se recaerá en el licitador que presente la oferta económica más baja.

Cabe recordar que la obra cuenta con un presupuesto de 90.796 euros, financiado a través del Plan +Provincia 2024 de la Diputación de Pontevedra, de forma que debe estar concluida en diciembre de este año (tras concederse una prórroga) para no perder la asignación de estos fondos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Premio 'Ramón Doval recayó en Carlos Gude Parada, trabajador del turno de noche del área de Producción de la parcela 13 de la compañía

Congalsa pondrá en marcha este año en el polígono industrial de A Tomada sus nuevas instalaciones con 26 millones de inversión
Chechu López
Galiza Nova eligió a David Casais y Elsa Santamaría como sus nuevos responsables en la comarca barbanzana

David Casais y Elsa Santamaría fueron elegidos como nuevos responsables comarcal y de organización de Galiza Nova
Chechu López
Portonovo y Umia juegan este domingo como locales

El Portonovo recibe al Tyde pendiente del estado del campo de Baltar
Gonzalo Sánchez
Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales

El Ayuntamiento de Ribeira saca a contratación por unos 125.000 euros el servicio de prevención ajena en sus cuatro especialidades
Chechu López