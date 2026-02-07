Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Peña acoge un desfile de moda solidario para recaudar fondos a favor de GaliciAME

A. Louro
07/02/2026 04:09
Desfile de moda Galiciame
Presentación de la actividad, el pasado mes de enero
Mónica Ferreirós
El comercio local se subirá esta tarde a la pasarela para recaudar fondos en favor de GaliciAME y el proyecto de investigación en la batalla contra la Atrofia Muscular Espinal (AME). Se trata de una iniciativa de Bárbara Vázquez, que consistirá en un gran mercadillo benéfico con diferentes puestos artesanal y que tendrá como actividad principal un desfile de moda. El evento se desarrollará a partir de las once de la mañana, en el Salón de Congresos y Exposiciones José Peña y contará con entrada gratuita, de forma de que la recaudación se reunirá a través de la venta de las rifas y de un porcentaje importante de las ventas de los productos del mercado y de la ropa del desfile, que irá a parar para Galiciame.

El programa incluirá además las actuaciones musicales del Grupo Os Atómicos (12:30 horas) y de Los Lunes al Col (21 horas), mientras que el desfile —que contará con un buen número de tiendas colaboradoras y con modelos de todas las edades y tallas— se desarrollará a partir de las seis de la tarde. Además, durante todo el día, la asociación Galiciame —que contará además con un puesto propio— realizará una gran recogida de objetos para su mercadillo: libros, decoración, juguetes, joyería o bolsos, entre otros enseres.

