La volandeira salva un “mes catastrófico” para la flota cambadesa y eleva la facturación en la lonja

Descarga de volandeira, en el puerto de Tragove, durante el pasado mes de diciembre Gonzalo Salgado

El tren de temporales que azota Arousa desde hace semanas trae de cabeza a la flota con mínimos de facturación en este inicio de año y vigilantes ante la posibilidad de que se produzca una posible mortandad del marisco, sobre todo, por la baja salinidad que se registra en la Ría. De hecho, aunque por el momento no se han alcanzado altos índices de mortandad en la Cofradía de Cambados, ayer se decidió por cancelar la jornada de trabajo de las mariscadoras de a pie por la alta presencia de agua dulce.

Asimismo, el mal tiempo ha impedido a “moitos barcos faenar en todo o mes” de enero, tal y como reconoce el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez, especialmente aquellos dedicados a la pesca de enmalle, como el pulpo. Una situación compleja para la flota, pero que sin embargo cerró enero superando los números del primer mes de 2025, “que xa fora un mes malo”, especialmente por el buen desempeño de la volandeira.

Así pues, pese a que el bivalvo lleva extrayéndose ya tres meses de los bancos marisqueros arousanos —al iniciarse la campaña el pasado noviembre— sigue registrando datos de récord, que posibilitaron que la lonja cambadesa facturase 494.965 euros durante el mes de enero (más de 91.000 euros más que el pasado año) tras extraerse 77.862 kilos de productos.

De ellos, la volandeira representa la mayor facturación, con 173.965 euros y 53.341 kilos extraídos. De cerca le sigue la almeja japónica, que vivió también un buen enero, con un precio medio de 16,58 euros por kilo, “o que non estivo mal”, señaló Pérez, arrojando una facturación de 151.134 euros, con un ligero repunte con respecto a 2025.

El choco, la excepción

De hecho, el patrón mayor recalca que ha sido un “mes catastrófico” para la flota, especialmente para las dedicadas a la pesca de enmalle, como el pulpo. Escasas fueron las embarcaciones que pudieron faenar por el mal tiempo, además de las jornadas de huelga como protestas por la normativa europea para el régimen de control de la pesca, que impactaron también en la baja facturación.

De hecho, el choco fue la excepción, igualando datos del pasado año con 95.395 euros y más de 10 toneladas extraídas. Ahora, lamentó Pérez, toca esperar a que el tiempo dea un respiro a la flota, mucha de ella parada, para, por ejemplo, la campaña del lenguado.