El TSXG desestima la demanda del exasesor jurídico de Cambados por despido improcedente y el pago de 30.000 euros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón al Concello en su litigio contra el exasesor jurídico, que demandó al Ayuntamiento para solicitar que su cese se determinase como despido nulo o improcedente, procediendo así a su readmisión y a una indemnización de 30.000 euros por daños y prejuicios.

El caso se remonta a marzo de 2023, cuando el Concello decidió prescindir de sus servicios tras cubrir en régimen funcionarial y por turno libre la respectiva plaza, incluida en la Oferta de Emprego Público de 2020. El demandante inició su relación laboral con la administración en 2009 como asesor externo y en 2012 el Ayuntamiento lo declaró personal laboral indefinido no fijo con un sueldo de 4.582 euros al mes, incluido el prorrateo de las pagas extra.

Así pues, tras el nombramiento de la plaza de asesor jurídico, el gobierno local extinguió su contrato, con el abono de una indemnización de 41.428 euros, iniciándose con ello el litigio para que se condenase a la administración a readmitirlo directamente o a pagarle una indemnización de 165.000 euros o la que legalmente correspondiera, o a declararlo como despido improcedente, devolverle el puesto y pagarle una indemnización adicional de 30.000 euros por daños y prejuicios.

Finalmente, el Juzgado de lo Social de Pontevedra, primero y ahora el TSXG acabaron dando la razón al Concello.

Recurso del demandante

Así pues, en su recurso, el demandante alegaba que el cese se declarase nulo por “vulneración”, una figura cuyo objeto es evitar represalias contra el trabajador. En este sentido, defendía que la Oferta de Emprego Público de 2020 llegó “solo unos meses después” de que se declarara firme una sentencia en reconocimiento de trienios. Sin embargo, el Tribunal falló que esta reclamación judicial, que data de 2018, no guarda relación con la OPE del año 2020.

Asimismo, también reclamaba que el despido no tenía causa al llevarse a cabo la extinción de la relación laboral sin amparo legal, auqnue tampoco convenció a los magistrados, que concluyeron que el Concello no precisa de dos asesores jurñidicos, al no justificarse por la carga de trabajo y estando descartada esta duplicidad por la RPT, por lo que se trata de un despido objetivo. Además, señala el fallo, la extinción se llevó a cabo una vez concluido el proceso selectivo y abonada la indemnización.

Por último, el recurrente defendió que el cese se adoptó por un órgano que no es competente para ello, al realizarse mediante Alcaldía y no en el Pleno. Argumento también desechado por el Tribunal.

Cabe señalar, no obstante, que el Juzgado de lo Social de Pontevedra sí estimó parcialmente que el Concello abone al demandado la cantidad de 34,52 euros en concepto de diferencias de indemnización y 24,13 euros en concepto de diferencias por actualización salarial.

La sentencia no es firme y contra ella cabe posibilidad de recurso de casación ante la misma sala del TSXG.