Cambados Zona Centro vuelve a poner música a San Valentín con conciertos en la Praza de Asorey

Entrega de premios de la campaña del año anterior Cedida

La asociación de comerciantes Zona Centro celebrará San Valentín un año más con su campaña ‘Cambados Namora’,, que volverá a contar nuevamente con actuaciones en directo desde la Praza de Asorey con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio y la hostelería local.

“Un fin de semana cheo de música en directo, pensado para compartir, pasear e namorarse do comercio local”, tal y como destacaron desde la patronal a través de las redes sociales.

Así, el dúo cambadés Take it Easy ofrecerá un concierto en sábado 14, a partir de las ocho de la tarde, ofreciendo una de sus habituales actuaciones en acústico con versiones de los grandes éxitos del pop y rock, continuando así con la apuesta al talento local.

La Praza de Asorey cerrará las actuaciones en directo de ‘Cambados Namora’ durante la jornada dominical del próximo día 15, con un concierto a cargo de Dani Barreiro & Friends, a partir de la una de la tarde, para repasar su repertorio de versiones de grandes éxitos.

Artistas que ya actuaron en la campaña por San Valentín del pasado año, dando así continuidad tras la buena acogida en 2025. La campaña, que se presentará en los próximos días, tratará de incentivar así el consumo en el comercio.