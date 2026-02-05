Cambados prevé licitar “nos próximos días” la urgente renovación de la corroída cubierta de Burgáns

La cubierta de las gradas presenta un avanzado estado de deterioro Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ultima los trámites previos a sacar a licitación las obras de renovación de la maltrecha cubierta del campo de fútbol de Burgáns. Así, formalizó esta semana el contrato de coordinación de seguridad y salud durante los tres meses de ejecución de las obras, que fue a parar a Santiago Monteagudo Campos por 1.331 euros. Así pues, el gobierno local cuenta con sacar a licitación el demandado proyecto “nos próximos días”, según explicó el alcalde, Samuel Lago.

Una vez esté en contratación las empresas contarán con un plazo de presentación de ofertas de unos diez días, por lo que el objetivo es que en unos dos meses pueda formalizarse su adjudicación e iniciarse las obras, que cuentan con una subvención de 90.796 euros a través del Plan +Provincia 2024 de la Diputación de Pontevedra.

Cabe recordar que el proyecto inicial, valorado en 65.395 euros, llegó a ser incluso adjudicado en marzo del pasado año, aunque finalmente se decidió cancelar (teniendo que asumir una indemnización) al resultar insuficiente la obra planteada ante el avanzado mal estado de la cubierta, con corrosión y oxidada, lo que hizo preciso aumentar los fondos en una nueva actuación que contemplase la sustitución de las vigas, al presentar los elementos estructurales un gran estado de deterioro.

El Concello optó así por dotar a esta renovación de la cubierta parte de los fondos del +Provincia de 2024 destinados a la instalación de una decena de cámaras con gestión de imágenes mediante inteligencia artificial, de la que se decidió prescindir, para así sufragar los arreglos de Burgáns, más ante el riesgo de desprendimientos en la cubierta, que hizo incluso necesario cerrar una de las gradas.

Asimismo, la administración local tuvo que negociar con la Diputación una prórroga para llevar a cabo las obras pendientes del Plan +Provincia de ese año 2024 y conservar así su financiación al no cumplir con los plazos previstos, que obligaban a concluir su ejecución el pasado mes de diciembre y su justificación en marzo, como muy tarde.

Así pues, el anterior proyecto se limitaba así a incluir la limpieza y saneamiento de las vigas y correas de la estructura y la aplicación después de una imprimación y pintura anticorrosivas, además de la sustitución de elementos deteriorados. En cuanto a la cubierta en sí se cambiarían todas las piezas de chapa simple por otras nuevas y los perfiles de acero de las correas que forman el tejado, además de un nuevo canalón y bajantes.

Actuaciones que resultan a todas luces insuficientes ante el avanzado deterioro de la estructura, que tratará de poner coto con este nuevo proyecto. Cabe destacar que el campo data de 1991 y el pliego de las obras recoge que “no consta” que se haya ejecutado ninguna obra de mantenimiento o conservación en las gradas ni en la cubierta”, lo que vuelve la actuación necesaria por estética y, sobre todo, por funcionalidad y seguridad de los espectadores.