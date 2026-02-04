Mi cuenta

Shakira, King África o Paquita la del Barrio “actuarán” en el inicio del Entroido de Cambados

Seis solistas y tres dúos participarán en el concurso-parodia de ‘A Túa Cara Sóame’ el próximo viernes día 13

A. Louro
04/02/2026 20:15
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año
Cedida
El Entroido entrará de llenó en la programación cambadesa a partir de la próxima semana, del concurso ‘A Túa Cara Sóame’, que repite un año más, tras la buena acogida de las precedentes ediciones. Así, la divertida parodia del programa televisivo homónimo contará este año con una gran participación, en forma de seis solistas y tres dúos, que “subirán” al escenario a Shakira, King África, Paquita la del Barrio, Monoulious DOP, Isabel Aaiún, Led Zeppelin, Siloé, NEK y Freddie Mercury acompañado de David Bowie.

Con 400 euros en premios, la cita —que tendrá lugar el día 13, a las 22 horas, en la Praza de Alfredo Brañas— vuelve a demostrar el éxito de abrirse a la participación del público general, que ha superado incluso las seis inscripciones del pasado año, demostrando que poco a poco se ha ido convirtiendo ya en toda una tradición carnavalesca de la capital del albariño.

Así pues, sonarán en Cambados en el inicio de su Entroido temas míticos como ‘Under pressure’, de Freddie Mercury y David Bowie; ‘Oporto Vice’, de Monoulious DOP; y ‘Bomba’, de King África —los duetos— o ‘Suerte’, de Shakira; ‘Rock and Roll’, de Led Zeppelin; ‘Todos los besos’, de Siloé; ‘Rata de dos patas’, de Paquita la del Barrio; ‘Laura no está’, de NEK; y ‘Potra Salvaje’, de Isabel Aaiún —los solistas—, que completarán un extenso programa que busca animar la noche del viernes.

Antes, a partir de las cinco de la tarde de esa misma jornada, el Carnaval cambadés dará oficialmente el pistoletazo de salida con hinchables gratuitos en el Parque de Torrado, a partir de las cinco.

