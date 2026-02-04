El Conservatorio de Cambados premiará a los mejores disfraces en su semana temática ‘Así soan os sentimentos’

Alumnado durante la última edición del concurso Cedida

El ambiente carnavalesco ya recorre Cambados y Arousa y el Conservatorio Escola de Música Elemental no es una excepción y ha convocado la quinta edición de su concurso y semana temática de disfraces. Los más originales se ganarán un premio conformado en cuatro libros, un regalo sorpresa y un vale de compra para canjear en ‘Musical Pontevedra’, que estará dotado con 50 euros para el primer clasificado y de 30 y 20 euros para el segundo y tercero, respectivamente.

El panel de expertos que decidirán a los ganadores serán los catorce profesores del centro, que estarán muy atentos al alumnado que asista caracterizado durante la próxima semana, del 9 al 13 de febrero acorde a la temática ‘Así soan os sentimentos...’.

Así pues, el lunes será la jornada de la alegría, el martes la de la tristeza, el miércoles del enfado y el viernes la de la calma, reservando el jueves para disfraz libre. Una propuesta que recuerda así, por ejemplo, a la popular película de Disney Pixar ‘De Revés’, sobre las emociones.

La actividad —que cuenta con la colaboración del Concello y de la Xunta— terminará el día 19 de febrero, con una jornada en el Auditorio, a partir de las siete de la tarde, en la que se conocerá el fallo del jurado y se realizará la entrega de premios.

El centro da continuidad así a una actividad que cumple su quinta edición y que ha contada con muy buena acogida en años previos, como el pasado, en la que cada día estaba dedicado a un grupo diferente.