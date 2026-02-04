Cambados contrata por 9.280 euros la adaptación del plan especial para la apertura de la Rúa da Pacheca

Imagen de archivo del vial afectado Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados formalizó por 9.280 euros el contrato con una empresa especializada para adaptar las cuestiones técnicas necesarias del Plan Especial de Infraestruturas para la apertura de la Rúa da Pacheca hasta O Castro y dar fluidez al tráfico en el entorno de A Pastora. Se trata de cuestiones técnicas relacionadas con la planimetría y el objetivo es finiquitar su tramitación urbanística. Cabe recordar que una vez terminada esta cuestión, estará sujeta a periodos de información pública y alegaciones, por lo que puede ocupar varios meses.

La iniciativa —que cuenta ya con el proyecto de expropiación y presupuesto para acometer la compra de la diecisiete parcelas afectadas— busca dar salida a la Rúa da Pacheca, que ahora es una calle muerta. El nuevo vial, que atravesará 157 metros de fincas, llegará así hasta a O Castro y dará fluidez al tráfico en el entorno de A Pastora. De hecho, actualmente son muchos los conductores procedentes de la Avenida de Vilariño que utilizan esta zona para salir en Os Olmos. La nueva carretera desembocará en las inmediaciones del Pazo de Ulloa. En principio, según se informó en 2024, será un vial de un solo sentido de circulación y medirá un total de 10 metros de ancho, con tres para dos tramos de aceras.