Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica

Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza Cedida

El Concello de Cambados invita de manera formal a la Festa do Albariño de este 2026 al nuevo presidente de Recevin, la Red Europea de Ciudades del Vino, el italiano Angelo Radica. Alcalde de Tollo, sucede en el cargo a la saliente Rosa Melchor, que continúa como presidenta de Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino.

Enoturismo

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal Varela, trasladó la invitación a Radica, para “desfrutar da Festa do Albariño, que se celebrará na primeira quincena de agosto, unha das citas máis emblemáticas do calendario vitivinícola e turístico de Galicia”.

Además, destacó la labor de Melchor estos años en el organismo de carácter europeo, subrayando el “papel clave que desempeñou no fortalecemento de Recevin e no impulso do enoturismo como ferramenta estratéxica de desenvolvemento local e proxección internacional”.

Radica pretende fortalecer el enoturismo y las actividades de desarrollo local, así como establecer una relación más estructurada con las instituciones de la Unión Europea. También favorecer la protección y promoción de las denominaciones de origen y la representación de las necesidades y retos de la cadena de valor del vino.