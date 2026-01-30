Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La Ruta do Viño Rías Baixas se abre al uso de la Inteligencia Artificial

Distintas bodegas, alojamientos y restaurantes se formaron sobre la utilización de esta herramienta

A. Louro
30/01/2026 05:20
La sede del Consello Regulador de la DO acogió una acción formativa sobre IA
La sede del Consello Regulador de la DO acogió una acción formativa sobre IA
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El uso de la Inteligencia Artificial se abre paso ya en la mayoría de sectores y el enoturismo no es una excepción como una actividad económica en alza en la comarca de O Salnés, con cada vez más apuesta por este tipo de turismo en las bodegas y administraciones. Y en este contexto, la Ruta do Viño Rías Baixas impulsó ayer una sesión formativa diseñada para orientar a sus asociados ante los retos tecnológicos actuales, ofreciendo herramientas prácticas para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en sus estrategias de marketing y gestión sin sacrificar la autenticidad que define al sector.

La actividad formativa, que se desarrolló en la sede del Consello Regulador de la DO Rías Baixas, en el Pazo Mugartegui, fue impartida por Raquel Lorenzo, “Growth Lead” en Cloud District con más de una década de experiencia en el ámbito del marketing digital. A la jornada asistieron cerca de una veintena de representantes de bodegas, alojamientos y restaurantes asociados, quienes, según destacaron desde la asociación mantuvieron una actitud participativa, centrando el debate en aspectos cruciales como la seguridad de los datos y el nuevo posicionamiento online.

El objetivo de la sesión pasó por dar a conocer las bases del correcto uso de la inteligencia artificial para evitar que esta herramienta convierta la marca o estrategia de marketing turístico en una más, proporcionando una hoja de ruta clara ante la presión digital. Así pues, durante el encuentro, se subrayó la importancia de la “ingeniería del contexto” y el uso de agentes personalizados para evitar resultados genéricos. Así, los asistentes descubrieron cómo la IA, correctamente alimentada con la filosofía, narrativa y valores de cada proyecto, puede convertirse en una aliada para la generación de contenidos, el análisis de audiencias y la optimización de flujos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), permitiendo un ahorro de tiempo administrativo que revierta en una mejor atención al visitante.

Adaptación y crecimiento

Desde la Ruta do Viño explican que se trata de una formación orientada a aportar herramientas en el sector que permitan su adaptación a los nuevos mercados y tecnologías y permitan mantener su crecimiento en cuanto a la atracción de visitantes. En 2024, las Rías Baixas recibieron a 155.000 personas, ocupando la séptima posición a nivel estatal dentro de las asociaciones de rutas del vino españolas. Un modelo que fomenta la sostenibilidad, el contacto con el medio natural y la desestacionalización y que representa una apuesta decidida por las administraciones salinienses, como es el caso de la Mancomunidade, que este mismo año ha puesto en marcha la primera edición de un curso sobre enoturismo y elaboración de vinos, para dar respuesta a una necesidad creciente en la materia.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis
b. y. o salnés
La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años

Portos otorga a la Cofradía de Rianxo una nueva concesión de gestión de la lonja por cuatro años que incluye la bonificación del 90% de las tasas
Chechu López
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC

El Anduriña SD dona un euro de cada entrada del partido de mañana a la AECC de O Grove
C. Hierro
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva

Los Parquistas de Carril llegan a un acuerdo con la Cofradía de Vilaxoán para vender en su lonja
Olalla Bouza