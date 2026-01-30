La Ruta do Viño Rías Baixas se abre al uso de la Inteligencia Artificial

La sede del Consello Regulador de la DO acogió una acción formativa sobre IA Cedida

El uso de la Inteligencia Artificial se abre paso ya en la mayoría de sectores y el enoturismo no es una excepción como una actividad económica en alza en la comarca de O Salnés, con cada vez más apuesta por este tipo de turismo en las bodegas y administraciones. Y en este contexto, la Ruta do Viño Rías Baixas impulsó ayer una sesión formativa diseñada para orientar a sus asociados ante los retos tecnológicos actuales, ofreciendo herramientas prácticas para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en sus estrategias de marketing y gestión sin sacrificar la autenticidad que define al sector.

La actividad formativa, que se desarrolló en la sede del Consello Regulador de la DO Rías Baixas, en el Pazo Mugartegui, fue impartida por Raquel Lorenzo, “Growth Lead” en Cloud District con más de una década de experiencia en el ámbito del marketing digital. A la jornada asistieron cerca de una veintena de representantes de bodegas, alojamientos y restaurantes asociados, quienes, según destacaron desde la asociación mantuvieron una actitud participativa, centrando el debate en aspectos cruciales como la seguridad de los datos y el nuevo posicionamiento online.

El objetivo de la sesión pasó por dar a conocer las bases del correcto uso de la inteligencia artificial para evitar que esta herramienta convierta la marca o estrategia de marketing turístico en una más, proporcionando una hoja de ruta clara ante la presión digital. Así pues, durante el encuentro, se subrayó la importancia de la “ingeniería del contexto” y el uso de agentes personalizados para evitar resultados genéricos. Así, los asistentes descubrieron cómo la IA, correctamente alimentada con la filosofía, narrativa y valores de cada proyecto, puede convertirse en una aliada para la generación de contenidos, el análisis de audiencias y la optimización de flujos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), permitiendo un ahorro de tiempo administrativo que revierta en una mejor atención al visitante.

Adaptación y crecimiento

Desde la Ruta do Viño explican que se trata de una formación orientada a aportar herramientas en el sector que permitan su adaptación a los nuevos mercados y tecnologías y permitan mantener su crecimiento en cuanto a la atracción de visitantes. En 2024, las Rías Baixas recibieron a 155.000 personas, ocupando la séptima posición a nivel estatal dentro de las asociaciones de rutas del vino españolas. Un modelo que fomenta la sostenibilidad, el contacto con el medio natural y la desestacionalización y que representa una apuesta decidida por las administraciones salinienses, como es el caso de la Mancomunidade, que este mismo año ha puesto en marcha la primera edición de un curso sobre enoturismo y elaboración de vinos, para dar respuesta a una necesidad creciente en la materia.