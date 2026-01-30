Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios

Redacción
30/01/2026 22:22
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa
Cordal y Rey, hoy, en la presentación del programa
| Gonzalo Salgado
El Carnaval de Cambados quemará en su tradicional Enterro da Sardiña el controvertido reglamento europeo de pesca. Además, pondrá en juego premios por valor de 10.000 euros y contará con una veintena de carrozas en su desfile.

Estas son algunas de las principales novedades trasladas hoy durante la presentación oficial del programa, en un acto con el concejal de Fiestas, Tino Cordal, y el presidente de la asociación de comerciantes Zona Centro, Juan Rey.

Del viernes 13 de febrero al miércoles 18 habrá hinchables gratuitos en Torrado. El viernes 13, el concurso ‘A Túa Cara Sóame’, en la Praza de Alfredo Brañas, será desde las 22 horas. Este evento aumenta su tiró año a año y ya son siete las personas inscritas, del máximo de diez de las bases.  Las mejores interpretaciones recibirán premios de 150, 100, 75, 50 y 25 euros en vales compra de Zona Centro. El sábado 14 será turno del festival infantil y juegos en Torrado, desde las cinco de la tarde. A partir de las ocho, la Praza de Asorey acogerá un concierto de Take It Easy.

El domingo 15, será Dani Barreiro el que actúe, en la Praza Asorey, a la una de la tarde. Y, a las 17 horas, tendrá lugar la salida del desfile de carrozas y maquetas, de San Tomé a Fefiñáns. Se entregarán 250 por participar y habrá premios de 700, 600 y 500 euros.

Ya el lunes 16, a las cinco será el baile y concurso de disfraces infantiles en Peña y a las siete, la edición para participantes juveniles y adultos.

El martes 17 habrá el concurso de comparsas en el auditorio, desde las 18 horas, con baile para adultos en Peña desde una hora más tarde. El citado entierro de la sardina será el miércoles 18, desde las 18:30 horas, con salida del Consistorio, hasta la playa de San Tomé.

