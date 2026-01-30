Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados retirará por acuerdo unánime los honores a Primo de Rivera y Severiano Martínez Anido

A. Louro
30/01/2026 00:40
Pleno de Cambados
La Corporación se reunió ayer en el Pleno ordinario del mes de enero
Mónica Ferreirós
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cambados retirará los títulos honoríficos y distinciones otorgadas al militar y dictador Miguel Primo de Rivera y a Severiano Martínez Anido, ministro de Gobernación durante este periodo (1925 a 1930) y de Orden Público en la zona sublevada, ya durante la Guerra civil española, dirigida por el dictador Francisco Franco. Así lo votó ayer el Pleno por unanimidad y sin necesidad de debate, con el objetivo de cumplir con la Lei de Memoria Democrática.

La propuesta, elevada a la Corporación cambadesa por parte del BNG, contó así también con el respaldo de la oposición y supondrá la retirada de reconocimientos como, entre otras, el de hijos adoptivos. Una actividad que se une a otras encaminadas en restablecer los valores democráticos tras, por ejemplo, la retirada de las dos placas en memoria de los sublevados de Cambados fallecidos en la Guerra Civil que lucía desde el siglo pasado la fachada de la iglesia de Santa Mariña.

Ampliación del polígono

No fue la única moción que se trató ayer en una sesión con escaso debate, con apenas cinco proposiciones políticas en el orden del día. También salió adelante la propuesta presentada por el Partido Popular para instar a la ampliación del polígono industrial de Sete Pías con la abstención de los grupos del gobierno. En este sentido, el edil de Comercio, Tino Cordal, defendió que a finales del último mandato se completaron las parcelas del parque empresarial cambadés y que en aquel entonces ya se iniciaron las gestiones para su ampliación.

La portavoz popular, Sabela Fole, advertió que la imposibilidad de empresas por crecer en el polígono, puede conllevar fugas de las firmas a otros municipios, como es el caso de Svenska Bearing a Baión. Sin embargo, el regidor, Samuel Lago, destacó las gestiones del gobierno para asentar tejido empresarial en el municipio, “dotando de servizos, coa pavimentación ou coa instalación de videovixianza”, llenando así todas las parcelas disponibles, “xa que foise enchendo nos últimos años”: “O que é un mérito”, expuso. En este sentido, recalcó que el gobierno local “ten toda a intención” de concluir los trámites necesarios para su ampliación en 231.000 metros cuadrados junto al Consorcio Zona Franca de Vigo. De hecho, el departamento de urbanismo avanza actualmente en la redacción de la modificación puntual de las normas para que el suelo ampliable sea de carácter urbanizable y de uso industrial.

También se aprobaron, por unanimidad, las mociones presentadas por Somos contra la normativa europea de control de Pesca y del PSOE en defensa del servicio de Correos. Además, los socialistas aprobaron, con la oposición del PP, una moción en defensa de la Atención Primaria, a propuesta de SOS Sanidade Pública. En este sentido, Fole criticó la politización de esta plataforma y expuso una reducción en las listas de espera y en la inversión en materias sanitarias por parte de la Xunta, pese a las críticas de los grupos del gobierno.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una romería en Briallos

Briallos celebrará mañana su primera chourizada popular que dará paso a la romería de San Blas
Fátima Pérez
El ideal gallego

El desfile de Entroido servirá de antesala a la Festa do Lacón en el “mes grande” de Cuntis
Fátima Pérez
boiro

El Boiro se juega más que un resultado en su visita al Compos
María Caldas
La Policía Nacional puso ayer a los dos detenidos a disposición judicial, que decretó la puesta en libertad de ambos

Detenida una pareja bajo la acusación de múltiples robos en vehículos en garajes de Ribeira
Chechu López