Cambados retirará por acuerdo unánime los honores a Primo de Rivera y Severiano Martínez Anido

La Corporación se reunió ayer en el Pleno ordinario del mes de enero Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados retirará los títulos honoríficos y distinciones otorgadas al militar y dictador Miguel Primo de Rivera y a Severiano Martínez Anido, ministro de Gobernación durante este periodo (1925 a 1930) y de Orden Público en la zona sublevada, ya durante la Guerra civil española, dirigida por el dictador Francisco Franco. Así lo votó ayer el Pleno por unanimidad y sin necesidad de debate, con el objetivo de cumplir con la Lei de Memoria Democrática.

La propuesta, elevada a la Corporación cambadesa por parte del BNG, contó así también con el respaldo de la oposición y supondrá la retirada de reconocimientos como, entre otras, el de hijos adoptivos. Una actividad que se une a otras encaminadas en restablecer los valores democráticos tras, por ejemplo, la retirada de las dos placas en memoria de los sublevados de Cambados fallecidos en la Guerra Civil que lucía desde el siglo pasado la fachada de la iglesia de Santa Mariña.

Ampliación del polígono

No fue la única moción que se trató ayer en una sesión con escaso debate, con apenas cinco proposiciones políticas en el orden del día. También salió adelante la propuesta presentada por el Partido Popular para instar a la ampliación del polígono industrial de Sete Pías con la abstención de los grupos del gobierno. En este sentido, el edil de Comercio, Tino Cordal, defendió que a finales del último mandato se completaron las parcelas del parque empresarial cambadés y que en aquel entonces ya se iniciaron las gestiones para su ampliación.

La portavoz popular, Sabela Fole, advertió que la imposibilidad de empresas por crecer en el polígono, puede conllevar fugas de las firmas a otros municipios, como es el caso de Svenska Bearing a Baión. Sin embargo, el regidor, Samuel Lago, destacó las gestiones del gobierno para asentar tejido empresarial en el municipio, “dotando de servizos, coa pavimentación ou coa instalación de videovixianza”, llenando así todas las parcelas disponibles, “xa que foise enchendo nos últimos años”: “O que é un mérito”, expuso. En este sentido, recalcó que el gobierno local “ten toda a intención” de concluir los trámites necesarios para su ampliación en 231.000 metros cuadrados junto al Consorcio Zona Franca de Vigo. De hecho, el departamento de urbanismo avanza actualmente en la redacción de la modificación puntual de las normas para que el suelo ampliable sea de carácter urbanizable y de uso industrial.

También se aprobaron, por unanimidad, las mociones presentadas por Somos contra la normativa europea de control de Pesca y del PSOE en defensa del servicio de Correos. Además, los socialistas aprobaron, con la oposición del PP, una moción en defensa de la Atención Primaria, a propuesta de SOS Sanidade Pública. En este sentido, Fole criticó la politización de esta plataforma y expuso una reducción en las listas de espera y en la inversión en materias sanitarias por parte de la Xunta, pese a las críticas de los grupos del gobierno.