La reforma de Torrado comenzará en un plazo máximo de un mes tras formalizarse su contrato

La carpintería del inmueble presenta una importante degradación Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados cerró ayer todos los trámites administrativos del contrato de reforma del Pazo de Torrado, tras formalizar su adjudicación a Construcciones Abal SL para su renovación y puesta en valor, tanto del histórico inmueble como de sus jardines, por 699.353 euros. La constructora tiene ahora un plazo máximo de un mes para iniciar las obras, que se prolongarán durante seis meses y que, como fecha límite, tienen que estar concluidas en octubre de 2026.

La actividad cultural ya está suspendida en el interior del inmueble, pero la idea es que las obras no afecten a otras acciones que acoge el pazo a lo largo del año, como el tradicional Xantar del Albariño. Así, el Concello tratará de organizar junto a la concesionaria las obras, de forma que llegado el momento las actuaciones ya estén concluidas en los jardines, que acogen esta comida. Cabe señalar que esta zona tendrá que ser objeto también de una renovación del parque infantil de Torrado, con un presupuesto de 133.000 euros, a través del Plan +Provincia, que presenta un muy mal estado y que pretende acometerse durante este año para no perder su ayuda.

Mal estado del edificio

Cabe señalar que la adjudicataria presentó mejoras en el proyecto inicial y una rebaja de 92.000 euros, además de ampliar el plazo de garantía. La idea pasa por resolver el mal estado del edificio, especialmente la carpintería exterior y las filtraciones del tejado ante el paso del tiempo y la acción de las termitas, que acecharon a este pazo, sala expositiva de referencia y también sede de la Ruta do Viño Rías Baixas.

Así, la actuación contempla la sustitución de puertas y ventanas y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica, la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico y una renovación de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado, entre otras cuestiones.