Diario de Arousa

Cambados

El Pleno de Cambados debatirá hoy retirar los títulos a Miguel Primo de Rivera y Martínez Anido

A. Louro
29/01/2026 00:10
Pleno de Cambados
La Corporación, en una sesión plenaria anterior
Mónica Ferreirós
La Corporación de Cambados celebra esta tarde la sesión plenaria ordinaria del mes de enero, la primera de 2025, en cuyo orden del día solo figurarán mociones de los grupos políticos y daciones de cuentas.

Así pues, el BNG elevará al Pleno una propuesta para retirar los títulos honoríficos y distinciones otorgadas al  militar y dictador Miguel Primo de Rivera y a Severiano Martínez Anido, ministro de Gobernación durante este periodo (1925 a 1930) y de Orden Público en la zona sublevada, ya durante la Guerra civil española, dirigida por el dictador Francisco Franco. La moción, pretende así, cumplir con la Lei de Memoria Democrática. Así, se dará continuidad a la retirada de las dos placas en memoria de los sublevados de Cambados fallecidos en la Guerra Civil que lucía desde el siglo pasado la iglesia de Santa Mariña y que se llevó a cabo en 2023, tras acordarse en Pleno cuatro años antes, en 2019.

No será, no obstante, la única moción que se debatirá esta tarde. El PP llevará la ampliación del polígono industrial de Sete Pías, Somos contra el reglamento europeo de control de pesca, el PSOE en defensa del servicio de Correos y en defensa de la sanidad pública y la atención primaria, a propuesta de la plataforma SOS Sanidade Pública.

