Diario de Arousa

Cambados

Cambados encara un Presupuesto récord de 11,6 millones, pero con recortes en las concejalías: “Non vai ser fácil chegar a acordos”

Los gastos crecen por encima de los ingresos (que aumentan en un 4,4%) y aboca al gobierno a reducir las inversiones en todas sus áreas

A. Louro
29/01/2026 00:35
Gobierno de Cambados
El alcalde, Samuel Lago (de espaldas) y los concejales del gobierno, durante un Pleno
Mónica Ferreirós
El gobierno de Cambados avanza en la tramitación del presupuesto municipal de 2026, que será de récord. Así, el documento ascenderá a 11.590.210 euros, tras crecer un 4,43% los ingresos. Una subida motivada, en buena parte, por los incrementos de la Xunta —por ejemplo en el SAF—, la participación de tributos del Estado y el Fondo de Cooperación Local de la Xunta. Un aumento de fondos que, sin embargo, no consigue paliar el incremento de gastos que viene acusando el Concello en los últimos años; especialmente en aquellos que resultan impropios.

En este sentido, el alcalde, Samuel Lago, explica que solo en el caso de Sogama, la partida se dispara en 221.000 euros, hasta un total de 603.000 euros. Es, así, la subida más abultada a la que tienen que hacer frente las arcas municipales, con respecto al último presupuesto aprobado, en 2024, pero no será la única: el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) pasará de los 880.000 a los 1.065.000 euros y la gestión de la Escola Infantil de los 300.000 a los 411.000 euros, tras su licitación hace año y medio. Cerca de medio millón, indica Lago, del que la Xunta solo aporta 122.000 euros, dejando un gran agujero en las cuentas.

De hecho, el regidor lamenta que la mayoría de estos incrementos se produce en gastos impropios, que no tendría que financiar la administración local, pero de los que se está viendo asfixiada. También, no obstante, crecen otras partidas, como la de personal, que aumenta en un 4% tras las actualizaciones de salarios y coberturas de plazas vacantes.

Cabe señalar que el documento de 11,6 millones no incluye las inversiones por parte de otras administraciones, como la Xunta o Diputación, a través de programas como los Plan +Provincia o Extra, que podrían incrementar la cuantía total en más de dos millones de euros.

Negociaciones en el gobierno

En cualquier caso, ante la subida notable de los gastos —y pese a dibujarse un presupuesto de récord— las concejalías se verán abocadas a más recortes. Así lo señala Lago, que espera ahora trasladar una propuesta a sus socios de gobierno, aunque reconoce que “non vai ser fácil chegar a acordos, porque todos temos que reducir a nosa capacidade de inversión”.

La idea inicial era que las cuentas municipales pudieran aprobarse en un Pleno extraordinario en febrero, pero dependerá de la celeridad en que las negociaciones dentro del cuatripartito lleguen a buen puerto. Lo cierto es que parece inevitable la adopción de más recortes para cumplir con la regla de gasto.

Una cuestión que parte del gobierno local quería evitar el pasado ejercicio con una actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para así poder hacer frente a los gastos y no reducir ninguna de las actividades ni servicios. Sin embargo, los partidos del ejecutivo no llegaron a un acuerdo tras desmarcarse el socio de Cambados Pode, José Ramón Abal. Así pues, Lago descarta que esta cuestión —de subir las tasas— vuelva a la palestra durante este año.

