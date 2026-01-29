Buscan a personas que quieran encontrar el amor en Cambados para un programa televisivo

Laura Boado y Paco Lodeiro presentan el formato Cedida

La Televisión de Galicia (TVG) estrenó esta semana su nueva apuesta para el “prime time” del miércoles: ‘O Amor está en Galicia’, que debutó con éxito de audiencia. Un “dating show” que recorrerá las villas gallegas en busca de parejas dispuestas a enfrentarse a una cita a ciegas con una furgoneta —llamada la “cabina del amor”— que este fin de semana llegará hasta Cambados. Así lo han anunciado miembros de la producción a través de las redes sociales, haciendo un llamamiento a cualquiera persona que quiera encontrar el amor y que desee participar en este programa. Los interesados pueden contactar tanto a través de las propias redes sociales de ‘O Amor está en Galicia’ y del formulario online, como también en el número 609 40 02 85.

El formato está presentado por Paco Lodeiro y Laura Boado, quienes acompañarán a los participantes, que mantendrán citas a ciegas con su pareja designada. Una apuesta, según destacan desde la televisión gallega, por historias reales, por la retranca, por la sinceridad y por una manera muy gallega de entender los afectos. Cada programa contará con dos parejas diferentes y con la complicidad de los presentadores, que los ayudarán a romper el hielo, poniendo el foco en personas e historias reales.