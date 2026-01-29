Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Abal promociona a Cambados en la clausura de Cariñena como Ciudad del Vino

A. Louro
29/01/2026 19:50
El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, participó en la cita
El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, participó en la cita
Cedida
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, asistió el pasado miércoles al acto oficial de clausura de Cariñena (Zaragoza), “pueblo aliado” como Cidade Europea do Viño, que convirtió a la localidad aragonesa en un referente continental de la cultura vitivinícola. El cambadés calificó la jornada como “moi relevante, exemplar e de gran valor estratéxico para o presente e o futuro dos territorios produtores de viño en Europa”.

Así pues, Abal puso en valor la presencia de representantes institucionales de España, Italia, Francia y Portugal, así como de los órganos directivos de Recevin (Rede Europea de Cidades do Viño), lo que “confirma a dimensión europea real deste recoñecemento e a capacidade do viño para actuar como linguaxe común entre territorios diversos”. En este sentido, destacó también el traspaso oficial del título a la mancomunidad portuguesa del Bajo Alentejo.

Cambados volvió a estar presente así en una de las citas más relevantes en el panorama vinícola europeo en un tipo de encuentros que “serven para compartir boas prácticas, aprender de experiencias de éxito e reforzar alianzas estratéxicas que resultan de grande utilidade para destinos como Cambados e para a Denominación de Orixe Rías Baixas”, ensalzó Abal.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC

Aldara Treus, de Rianxo, y Asier Martínez, de Vilargarcía, acudirán el próximo 6 de febrero a la Olimpiada Informática Galega
Chechu López
El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio

Valga presume de actuaciones ejemplares para prevenir los riesgos de inundaciones
Fátima Pérez
La portavoz vecinal, Pilar Millet, anunció que acordarán nuevas medidas de presión en una próxima asamblea

Ribeira retomó sus protestas ante la falta de profesionales sanitarios al grito de “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión”
Chechu López
Cándido Meixide intervino en el inicio del pleno de Vilagarcía

Vilaxoán lanza un SOS en el pleno por su “situación deplorable” y la oposición exige más transparencia
Fátima Frieiro