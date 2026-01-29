Abal promociona a Cambados en la clausura de Cariñena como Ciudad del Vino

El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, participó en la cita Cedida

El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, asistió el pasado miércoles al acto oficial de clausura de Cariñena (Zaragoza), “pueblo aliado” como Cidade Europea do Viño, que convirtió a la localidad aragonesa en un referente continental de la cultura vitivinícola. El cambadés calificó la jornada como “moi relevante, exemplar e de gran valor estratéxico para o presente e o futuro dos territorios produtores de viño en Europa”.

Así pues, Abal puso en valor la presencia de representantes institucionales de España, Italia, Francia y Portugal, así como de los órganos directivos de Recevin (Rede Europea de Cidades do Viño), lo que “confirma a dimensión europea real deste recoñecemento e a capacidade do viño para actuar como linguaxe común entre territorios diversos”. En este sentido, destacó también el traspaso oficial del título a la mancomunidad portuguesa del Bajo Alentejo.

Cambados volvió a estar presente así en una de las citas más relevantes en el panorama vinícola europeo en un tipo de encuentros que “serven para compartir boas prácticas, aprender de experiencias de éxito e reforzar alianzas estratéxicas que resultan de grande utilidade para destinos como Cambados e para a Denominación de Orixe Rías Baixas”, ensalzó Abal.