Teresa Portela traslada al alumnado del IES Cabanillas los valores asociados al deporte

Medio centenar de estudiantes recibieron la charla Cedida

El IES Ramón Cabanillas de Cambados recibió ayer la visita de la piragüista olímpica Teresa Portela, que protagonizó una charla a alumnos de primer curso de Educación Secundaria. La deportista habló con los jóvenes sobre su trayectoria deportiva y personal, sobre cómo compaginó su disciplina con los estudios, así como inculcó al alumnado los valores asociados al deporte profesional de alto nivel: esfuerzo diario, tolerancia a la frustración, resilencia, superación... Valores que, tal y como señalaron desde el equipo docente del instituto, se pueden aplicar a los propios escolares en sus desafíos en su día a día, tanto en sus estudios como en los obstáculos futuros.

Natural de Bueu, pero afincada en O Grove, Portela ofreció así una charla a más de medio centenar de alumnos de 1º de ESO, en la que expuso su brillante carrera, en la que suma una extensa nómina de reconocimientos, que culminó con una plata olímpica en Tokio y diecisiete medallas en campeonatos mundiales —dos de ellas de oro—. En total, participó en siete Juegos Olímpicos y, de llegar al octavo en Los Ángeles igualaría el récord de Chuso García Bragado. Además, ha completado una importante formación académica, obteniendo los grados de Fisioterapia y de Maestra.