Innovación en el vino: envoltorios de medicamentos a partir de bagazo

La Mancomunidade de O Salnés y Paco & Lola participaron en unas jornadas con especialistas en Francia

Beni Yáñez
26/01/2026 20:29
Un momento de estas exposiciones, hace unos días
Un momento de estas exposiciones, hace unos días
cedida
La Mancomunidade de O Salnés y las bodegas Paco&Lola participaron en Francia en unas jornadas sobre innovación aplicada al sector agrario. Una de las materias abordadas fue nuevos usos a los residuos de producción de vino, por ejemplo, para la producción de medicamentos a partir de bagazo.

Las jornadas están financiadas con fondos europeos y tuvieron lugar los días 22 y 23 de este mes en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand

El encontró reunió a los socios internacionales del proyecto procedentes de Portugal, Francia y también de Cataluña y Galicia, con el objetivo de avanzar en la coordinación y en el intercambio de conocimiento sobre la valorización de los residuos vitivinícolas y del manejo y conservación del suelo.

Durante las sesiones de trabajo se pusieron en común objetivos del proyecto, así como las líneas de investigación, las aportaciones específicas de cada uno de los socios participantes y la estrategia para seguir para su transferencia al sector vitivinícola y a la sociedad en general. Las jornadas sirvieron para reforzar la cooperación trasnacional y para profundizar en las oportunidades que ofrece la innovación aplicada al sector agrario y vitivinícola desde una perspectiva de sostenibilidad y economía circular.

Visitas e investigación

El programa incluyó visitas técnicas a viñedos de los socios franceses, donde se llevó a cabo a recogida de muestras de suelo que serán analizadas posteriormente por la Misión Biológica de Galicia-CSIC y la USC, con el fin de avanzar en el conocimiento de su composición, estado y potencial de mejora.

Asimismo, se presentó la investigación desarrollada por la Universidad de Clermont-Auvergne (UCA) centrada en la valorización de los subproductos de la industria vitivinícola como por ejemplo, para la citada producción de envoltorios de medicamentos a partir de bagazo.

Nuevos usos de reciclaje

La delegación pudo también conocer de primera mano distintos laboratorios de investigación en los que se estudian nuevos usos para el reciclaje del orujo, raspón y restos de poda, abordando aplicaciones innovadoras en el ámbito de los biomateriales, biorrefinería, la biotecnología, aplicaciones farmacológicas y cosméticas.

Habrá una presentación el 23 de febrero en Ribadumia

El 23 de febrero, en el auditorio de Ribadumia, tendrá lugar una primera jornada de presentación del proyecto al sector y público general. Expertos en recuperación del suelo para mejorar la productividad y especialistas en la valorización de residuos vitivinícolas hablarán para productores, comercializadores y vecinos. También sobre fitosanitarios.

