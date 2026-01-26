Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El actor Quico Cadaval conquista al público del Centro Social de Vilariño

La actuación se enmarca en el programa municipal 'Cultura ao Quente'

Sandra Rey
26/01/2026 06:42
Imagen de la actuación en el centro social
Imagen de la actuación en el centro social
Mónica Ferreirós
El actor y monologuista Quico Cadaval conquistó ayer al público del Centro Social de Vilariño con su actuación enmarcada en el ciclo ‘Cultura ao Quente’. La de Cadaval ha sido uno de los platos fuertes del programa municipal, que este año suma una cita a mayores que en ediciones anteriores.

El ‘Cultura ao Quente’, impulsado por la concejalía de Cultura del Concello de Cambados, es una propuesta pensada para acercar la actividad cultural a todas las parroquias, presentándose como unas jornadas de convivencia ya que, además, después de las actuaciones hay un aperitivo para los presentes.

La siguiente cita será ya en el mes de febrero, con Abril en Corvillón, el día 1 a las 19 horas y, finalmente, el encargado de poner el broche será Momboi el día 7, con una actuación en el auditorio municipal a partir de las 20:30 horas.

