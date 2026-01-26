Abren el plazo de inscripción para el concurso de Carnaval ‘A Túa Cara Sóame’

Desfile del año pasado en el Entroido cambadés | Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados comunicó hoy la apertura del plazo para poder inscribirse en el concurso que abrirá la presente edición del programa de Carnaval. Se trata del certamen ‘A Túa Cara Sóame’, que repite un año más, tras la buena acogida de las precedentes ediciones.

El concurso se celebrará el viernes 13 de febrero, a las 22 horas, en la Praza de Alfredo Brañas, abriendo así la programación del Carnaval cambadés.

Para poder participar en el concurso las personas interesadas tendrán que enviar un email indicando dos canciones que deseen interpretar, a la dirección electrónica biblioteca@cambados.es o bien al número de teléfono móvil 673 530 147, en todo caso, antes del lunes 2 de febrero.

Un tema y premios

De esas dos canciones, recibirán respuesta en unos días sobre cuál podrán interpretar, en función de la adaptabilidad que decida la banda de músicos que tocarán estos temas.

Al igual que el año pasado, este evento contará con la colaboración de la Asociación de Comerciantes Zona Centro y de los locales de hostelería de la propia Praza de Alfredo Brañas y su entorno. Habrá un total de 400 euros de premios en vales de compra en el pequeño comercio. l