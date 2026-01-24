Os Xesteira actúa hoy en A Xuventude y Quico Cadaval llegará mañana a Vilariño

Quico Cadaval, en una imagen de archivo, actuará en Vilariño a finales de este mes Gonzalo Salgado

Cambados tendrá este fin de semana dos importantes citas en su programación cultural. La primera será hoy mismo, a partir de las 20:30 horas, en el Auditorio da Xuventude, con el grupo Os Xesteira. Xaquín Xesteira, un clásico de la música folk y miembro fundador de Treixadura, que toca la gaita, y Esther Serrano, al mando del saxófono barítono, son los padres de Anxo y Roi, que tocan el acordeón y el bombardino, y que componen esta agrupación

La actividad se enmarca dentro del programa ‘Cultura ao Quente’, impregnado por la música tradicional y de raíz, pero que también abre lugar a la narrativa. Y ahí llega otra de las citas más esperadas del fin de semana, Quico Cadaval, que actuará en el centro cultural de Vilariño, a las 19 horas, y que será uno de los platos fuertes del programa organizado por la Concellería de Cultura, dirigida por el nacionalista Liso González. Un programa pensado en llevar la actividad cultural a todas las parroquias, donde se presentan unas jornadas de convivencia, de forma que después de las actuaciones habrá un aperitivo para todos los presentes.

Una iniciativa surgida hace ya dos años y que la buena acogida de los vecinos propicia que se mantenga y sume días en el calendario municipal.