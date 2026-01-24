El cementerio de Santa Mariña ya es un Lugar Mágico y Sanxenxo triunfa en la Noche Q de Fitur

Sanxenxo recibió sus distinciones en la Noche Q Cedida

Arousa cerró ayer su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid con las últimas reuniones con turoperadores nacionales e internacionales y presentaciones en las que estuvieron involucrados Cambados, O Grove, Sanxenxo o Caldas.

En el caso de la capital del albariño, recibió el título de Lugar Mágico de España para las ruinas del cementerio de Santa Mariña. Se trata de una red que pone el foco en aquellos enclaves capaces de emocionar, conectar con el origen y despertar una experiencia profunda en quienes los visitan, que ayer engrosó su lista con quince nuevos enclaves en toda España, entre los que figura ya la villa cambadesa.

El alcalde, Samuel Lago, recibió el galardón Cedida

El alcalde, Samuel Lago, que recibió el galardón, señaló que se trata de un reconocmiento “que nos enche de orgullo e que reforza o valor do noso patrimonio histórico e simbólico”. Además, subrayó la involucración del Concello en los actos promocionales llevados a cabo por la Mancomunidade do Salnés y la Diputación, “sumando esforzos para poñer en valor o noso territorio como destino de refencia”. Además, Cambados contó con un espacio propio para la presentación de su campaña turística en el stand de la Asociación de Pueblos Mágicos de España, “mostrando ao mundo todo o que nos fai únicos: patrimonio, paisaxe, gastronomía, cultura e identidade”, recalcó Lago.

Cambados suma una nueva distinción y el cementerio de Santa Mariña recibirá el premio Lugar Mágico Más información

Sanxenxo, líder en calidad

Por su parte, Sanxenxo volvió a destacar en su promoción turística por Madrid siendo uno de los municipios más galardonados en la Noche Q celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Así, el concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, recogió los dos nuevos distintivos obtenidos en 2025: La S de Sostenibilidad para la playa de Silgar y la Q de Calidad para la playa de Nosa Señora de A Lanzada.

Sanxenxo cuenta con 60 distintivos Q de Calidad Turística, de los cuales 19 corresponden al sector público y 41 al sector privado. Dentro del ámbito público, se distinguen 17 playas, 1 oficina de turismo y Nauta Sanxenxo. En cuanto al sector privado, las certificaciones se distribuyen entre 1 bodega, 27 alojamientos, 2 clubes náuticos, 3 agencias de viajes y 8 restaurantes. En total, la provincia de Pontevedra suma 163 distintivos Q de Calidad.

Además, Sanxenxo contabiliza ya 11 distintivos S de Sostenibilidad Turística, de los cuales 2 pertenecen al sector público, la playa de Silgar y Nauta Sanxenxo y 9 al sector privado.

Asimismo, el mostrados de Sanxenxo en el stand de Galicia recibió también ayer la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del Oliver Laxe, cuya película Sirât acaba de ser nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido en los Premios Oscar 2026; la presentadora Patricia Pardo y la cómica Carolina Iglesias.

Por su parte, la Diputación recibió el certificado S de Sostibilidad para el Castelo de Soutomaior y los sellos Q de Calidad para las oficinas y puntos de información turística que conforman la red provincial Info Rías Baixas.

Degustación de centolla

No faltó tampoco a su cita con Fitur la asociación de empresarios Emgrobes, que llevó a Madrid la promoción de uno de los productos estrella de O Grove, la centolla y su cita gastronómica. De hecho, presentó el nuevo cartel de la Festa da Centola do Grove 2026 y proyectó un vído promocional del producto, de O Grove y de algunas de las actividades habituales de la fiesta.

Tampoco faltó la degustación de la centolla, llevada expresamente de O Grove a Fitur y la puesta en contacto con profesionales del sector y acompañando también a empresarios locales y a las diferentes administraciones para impulsar el destino.

Una Carballeira de museo

También Caldas de Reis participó en la jornada de clausura en Fitur, donde presentó el proyecto de la Caballeira y Jardín Botánico como museo abierto para situar a la villa termal también como referente del turismo cultural y de naturaleza.

Iniciativas privadas

También hubo espacio para las iniciativas privadas, como la empresa arousana Dos Espacios, que exhibió ayer tres innovadoras soluciones para impulsar un turismo inteligente más autónomo y eficiente: Beditas Hospitality —dirigida a alojamientos turísticos para optimizar recursos y reducir costes—, Beditas Display —digitalización en información turística— y Metropolitas —una olución de verificación de identidad para el sector turístico basada en Inteligencia Artificial—.