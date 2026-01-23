Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El Arzobispado hace una valoración de los bienes que reclama el Concello de Cambados

El cementerio de Santa Mariña o el Auditorio da Xuventude son dos de los objetivos del gobierno local

A. Louro
23/01/2026 00:20
Cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados
Cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados
Gonzalo Salgado
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Arzobispado de Santiago visitó recientemente Cambados para realizar una valoración sobre los bienes que habría solicitado el Concello, quien mantiene interés en alcanzar la titularidad de los terrenos del cementerio de Santa Mariña, así como de la parte que la Iglesia posee del edificio de A Xuventude, donde se encuentra el Auditorio. Así lo indica el edil de Patrimonio, Liso González, que se mantiene a la espera de que el Arzobispado convoque a la administración local a una reunión en la que cuente con una respuesta en firme sobre su petición y poder iniciar las negociaciones.

Monumental Santa Mariña al fondo, cubierto de blanco floral

Cambados se acerca al Arzobispado en busca de la cesión de Santa Mariña

Más información

En cualquier caso, el edil nacionalista considera positivo que desde el Arzobispado se haya decidido hacer una valoración sobre los bienes reclamados, porque “entra dentro do lóxico” y “significa que están mostrando interese da nosa proposta”. De hecho, recalca que existe una buena sintonía con el párroco cambadés, José Aldao, que “sempre foi na mesma liña” de cooperación.

Así pues, la previsión es que el encuentro llegue en las próximas semanas, una vez ya quedaron atrás las fechas navideñas, donde “hai máis complexidade” de programación.

Dos demandas históricas

La cesión de Santa Mariña implicaría, entre otras cuestiones, que su mantenimiento y gestión pasara a corresponder al Concello. Importante, por ejemplo, para asumir la eliminación de la vegetación que está volviendo a tomar y amenezando a algunas partes de las ruinas del cementerio, que mañana mismo recibirá la distinción de Lugar Mágico por la Asociación de Pueblos Mágicos de España, como muestra de su valor patrimonial y de su atractivo turístico para el municipio.

Otra de las pretensiones municipales que figuran en la propuesta trasladada al Arzobispado es la cesión de la parte propiedad de la Iglesia del edificio de A Xuventude. Una situación que no es práctica, según entienden desde el gobierno, tanto para la organización de sus usos como en cuestiones como el mantenimiento o las obras que necesita el edificio.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Vista del recinto de la planta de captación y tratamiento de agua potable ubicada en el lugar de Treviscoso, que será mejorada en un doble proyecto y de la que bebe buena parte de la comarca de O Salnés, a partir del caudal bombeado desde el río Umia

Augas de Galicia supervisa ya el proyecto técnico para la ampliación de la ETAP de Treviscoso
A. Louro
Imagen de archivo de una playa de O Grove

La oposición pide al gobierno local pactar la tasa turística con el sector
C. Hierro
Imagen de archivo de un Pleno de O Grove

El Concello de O Grove quiere estudiar el coste del servicio del agua y no descarta privatizarlo
C. Hierro
Labores de asfaltado en la comarca, en una imagen de archivo

Meis adjudica mejoras en viales de Paradela, A Armenteira, San Lourenzo y San Martiño
b. y. o salnés