El Arzobispado hace una valoración de los bienes que reclama el Concello de Cambados

Cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados Gonzalo Salgado

El Arzobispado de Santiago visitó recientemente Cambados para realizar una valoración sobre los bienes que habría solicitado el Concello, quien mantiene interés en alcanzar la titularidad de los terrenos del cementerio de Santa Mariña, así como de la parte que la Iglesia posee del edificio de A Xuventude, donde se encuentra el Auditorio. Así lo indica el edil de Patrimonio, Liso González, que se mantiene a la espera de que el Arzobispado convoque a la administración local a una reunión en la que cuente con una respuesta en firme sobre su petición y poder iniciar las negociaciones.

En cualquier caso, el edil nacionalista considera positivo que desde el Arzobispado se haya decidido hacer una valoración sobre los bienes reclamados, porque “entra dentro do lóxico” y “significa que están mostrando interese da nosa proposta”. De hecho, recalca que existe una buena sintonía con el párroco cambadés, José Aldao, que “sempre foi na mesma liña” de cooperación.

Así pues, la previsión es que el encuentro llegue en las próximas semanas, una vez ya quedaron atrás las fechas navideñas, donde “hai máis complexidade” de programación.

Dos demandas históricas

La cesión de Santa Mariña implicaría, entre otras cuestiones, que su mantenimiento y gestión pasara a corresponder al Concello. Importante, por ejemplo, para asumir la eliminación de la vegetación que está volviendo a tomar y amenezando a algunas partes de las ruinas del cementerio, que mañana mismo recibirá la distinción de Lugar Mágico por la Asociación de Pueblos Mágicos de España, como muestra de su valor patrimonial y de su atractivo turístico para el municipio.

Otra de las pretensiones municipales que figuran en la propuesta trasladada al Arzobispado es la cesión de la parte propiedad de la Iglesia del edificio de A Xuventude. Una situación que no es práctica, según entienden desde el gobierno, tanto para la organización de sus usos como en cuestiones como el mantenimiento o las obras que necesita el edificio.