Cambados

Cambados ampliará el servicio de saneamiento a más de cincuenta viviendas este año

Las actuaciones para dotar de alcantarillado a una decena de familias en Couto de Abaixo afrontan la fase final

A. Louro
23/01/2026 20:20
El edil de Obras e Servizos, José Ramón Abal, visitó la actuación
El edil de Obras e Servizos, José Ramón Abal, visitó la actuación
Cedida
El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal, visitó las obras de ejecución de dotación de saneamiento municipal a una decena de viviendas en Couto de Abaixo, Castrelo, que estarán finalizadas en un par de semanas. La actuación, que consta en la instalación de un nuevo pozo de bombeo en la zona —cercana a la cooperativa Hortasol—, cuenta con una inversión de algo más de 100.000 euros, a través del Plan +Provincia de 2024.

En este sentido, el edil explicó que desde el gobierno local se está priorizando en las inversiones a obras y proyectos nuevos a la dotación de servicios básicos en las parroquias, “que xa terían que estar feitos, pero en moitos casos aínda non”. Demandas históricas en las que se proyecta avanzar más en este año 2026.

Inversión de 300.000 euros

Así, el Área de Obras e Servizos trabaja ya en una batería de proyectos por cerca de 300.000 euros —a través del Plan +Provincia 2025 de la Diputación— que tratarán de llegar hasta las cincuenta familias más durante el presente ejercicio. Así, llevará el alcantarillado hasta viviendas de distintos puntos: en Fornos se prevé la instalación de varios colectores y la ejecución de un nuevo bombeo; en Tragove y Cortiñas de Abaixo también se llevarán a cabo obras para conectar viviendas aisladas a la red general; en Xesteira y Pasapeixón se sustituirán bombas en la estación existente; en la avenida de Vilagarcía se ejecutará un nuevo ramal que conectará con la red de abastecimiento existente, y en Baltar (Castrelo) y Sameiro (Vilariño) se instalarán nuevas tuberías para conectar viviendas actualmente sin servicio o con deficiencias en el suministro de agua.

