Cambados abordará por 50.000 euros la sustitución del suelo del parque de la Escuela Infantil

El edil de Ensino, Liso González, en la aula inaugurada en 2025 Mónica Ferreirós

La Concellería de Ensino contrató por 47.770 euros las obras para sustituir el pavimento exterior de baldosas de caucho y césped artificial del parque de la Escola Infantil Municipal (0 a 3 años) de Cambados. La superficie total de actuación se estima en unos 522 metros cuadrados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos de la guardería.

Cabe señalar que el Concello ya acometió recientemente obras de calado en las instalaciones de la escuela infantil, inaugurando el pasado año 2025 una nueva aula para niños de 0 a 1 años, que hasta ese momento permanecía cerrada a pesar de haber lista de espera de trece menores y no cumplirse las ratios. Una situación ya regularizada con la apertura de esta nueva sala, ya que habilitando el nuevo espacio se dio entrada a todos los interesados y se amplió el número de horas de trabajadoras contratando a otras dos personas más.

También se dotó al centro de nuevos materiales; desde cucharas para niños a cunas y tronas, camas, que estaban en un número inferior a las obligatorias; se renovaron todos los juguetes y materiales didácticos y se renovaron electrodomésticos como horno, nevera, congelador y placa, reparando la caldera, según presentó el pasado curso el edil de Ensino, Liso González.