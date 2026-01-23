Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados abordará por 50.000 euros la sustitución del suelo del parque de la Escuela Infantil

A. Louro
23/01/2026 21:15
El edil de Ensino, Liso González, en la aula inaugurada en 2025
El edil de Ensino, Liso González, en la aula inaugurada en 2025
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Concellería de Ensino contrató por 47.770 euros las obras para sustituir el pavimento exterior de baldosas de caucho y césped artificial del parque de la Escola Infantil Municipal (0 a 3 años) de Cambados. La superficie total de actuación se estima en unos 522 metros cuadrados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos de la guardería.

Cabe señalar que el Concello ya acometió recientemente obras de calado en las instalaciones de la escuela infantil, inaugurando el pasado año 2025 una nueva aula para niños de 0 a 1 años, que hasta ese momento permanecía cerrada a pesar de haber lista de espera de trece menores y no cumplirse las ratios. Una situación ya regularizada con la apertura de esta nueva sala, ya que habilitando el nuevo espacio se dio entrada a todos los interesados y se amplió el número de horas de trabajadoras contratando a otras dos personas más.

También se dotó al centro de nuevos materiales; desde cucharas para niños a cunas y tronas, camas, que estaban en un número inferior a las obligatorias; se renovaron todos los juguetes y materiales didácticos y se renovaron electrodomésticos como horno, nevera, congelador y placa, reparando la caldera, según presentó el pasado curso el edil de Ensino, Liso González.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Un viejo chopo acabó tumbado por el fuerte viento sobre la fachada de la antigua comisaría de Ribeira

Un viejo chopo acabó tumbado sobre la fachada de la antigua comisaría de Ribeira a causa del fuerte viento que trajo la borrasca 'Ingrid'
Chechu López
El técnico en emergencias sanitarias del 061, Mariano Moares, en el centro de la imagen, impartió la formación a los agentes municipales rianxeiros

Los policías locales de Rianxo perfeccionan su formación sobre la utilización en emergencias de desfibriladores semiautomáticos
Chechu López
OBK celebra 35 años sobre los escenarios

El Son do Mar trae a OBK y a Tam Tam Go a Meaño y suma otro día de conciertos
Redacción
La flota permaneció amarrada a puerto en señal de protesta

El sector sopesa más paros al ver “fisuras” en la normativa de la UE
Fátima Frieiro