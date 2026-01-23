Augas de Galicia supervisa ya el proyecto técnico para la ampliación de la ETAP de Treviscoso

Vista del recinto de la planta de captación y tratamiento de agua potable Mónica Ferreirós

Augas de Galicia estudia ya la viabilidad técnica del proyecto para la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, redactado por la Mancomunidade do Salnés. Según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, el objetivo es comprobar la viabilidad técnica y administrativa de la solución propuesta, para, en caso de encontrar alguna cuestión o ajuste susceptible de corrección volver a remitirla a los encargados de su redacción.

Cabe señalar que el proyecto, presentado el pasado mes de diciembre, asciende a 5,3 millones y existe un compromiso por parte de la Xunta de Galicia para financiar el 80% del coste de esta primera fase. La actuación fue aprobada por la Mancomunidade do Salnés el pasado mes de diciembre con el compromiso de la Xunta de financiar el 80% de su coste. Sin embargo, la firma del convenio está todavía pendiente y no se realizará hasta que Augas de Galicia dé el visto bueno al proyecto presenta.

Además, el departamento autonómico, una vez aprobada la actuación, será el encargado de licitar y ejecutar las obras, que prevén duplicar la capacidad de depuración de la planta a los 700 litros por segundo para garantizar el servicio, especialmente en la época estival, donde la población se multiplica en la comarca de O Salnés, a causa de la llegada de los turistas.

Detalles de la actuación

Cabe señalar que el 20% de esos 5,3 millones lo tendrían que asumir los nueve concellos que conforman la Mancomunidade, que tiene sobre la mesa diferentes métodos para financiar ese coste. Entre ellos, a través de un crédito o cargar el importe en el contrato del servicio del agua, de forma que lo asumiera la próxima concesionaria, ya que el contrato está cerca de vencer.

En cualquier caso, se trata de un proyecto clave para garantizar un servicio básico como es el abastecimiento; más teniendo en cuenta las limitaciones que surgieron este año por la presión turística, con consumos récord tanto en el mes de julio como en agosto. Así pues, la primera fase ya está redactada y siendo estudiada por Augas de Galicia, pero el proyecto está abierto a nuevas fases para seguir con la ampliación de la planta hasta 2048.

El objetivo es el de duplicar la capacidad de depuración de la planta, de los 320 a los 700 litros por segundo. Además, recoge también una importante ampliación de la capacidad de almacenaje (un 54% más), con dos depósitos de 2,7 millones de litros y la reparación de problemas estructurales en los actuales depósitos, que están llevando a filtraciones y a una pérdida del agua.

No ha sido, sin embargo, el único proyecto emprendido por la Mancomunidade, que el pasado 2025 ejecutó la instalación de una megaplanta de energía solar para alimentar el bombeo de agua potable a la comarca, a través de la planta de tratamiento o ETAP de Treviscoso, y la instalación de un nuevo sistema de bombeo en alta en la planta de Pontearnelas.