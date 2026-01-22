Aires Novos animará el Entroido en Castrelo con su Cocido, concurso de disfraces y el sorteo de una cesta

Festa do Cocido de Castrelo, en una edición anterior Gonzalo Salgado

La Asociación Aires Novos de Castrelo tiene ya todo listo para una nueva edición de su Cocido de Entroido, que además de la degustación del tradicional plato contará con un concurso de disfraces con premios consistentes en productos gastronómicos y estuches de vino, así como el sorteo de una cesta entre los asistentes en una jornada que estará amenizada por el dúo Los Dinámicos.

La cita, ya popular en el Entroido de Castrelo, tendrá lugar el próximo 14 de febrero, a partir de las 14:30 horas, en el aparcamiento del atrio de la iglesia parroquial. La compra de tiques para disfrutar del cocido está ya disponible, hasta el día 7 del próximo mes, en Bar Casarello, Bar Santa Cruz, O Noso Bar y Hotel Cruceiro, además de a través de los números 622 662 020 y 606 307 349. En cuanto al menú, por 35 euros, estará compuesto por sopa, cocido, postre, café y bebida; aunque también habrá una opción para los más pequeños, con sopa, milanesa, postre y bebida por 15 euros.

Con el número de entrada se participará en un sorteo de una cesta de Entroido y los disfraces más originales se llevarán premio. El primer clasidicado se llevará un lacón y un estuche de vino; el segundo, un estuche de vino y de licores; y el tercero también un estuche de vinos.