Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Los vinos de Rías Baixas cierran un laureado 2025 con 247 premios nacionales e internacionales

A. Louro
21/01/2026 14:42
Cata albariu00f1o
Panel de expertos durante una cata de un certamen vinícola |Panel de expertos durante una cata de un certamen vinícola
Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas está de dulce tras cerrar un 2025 exitoso en cuanto a premios en concursos nacionales e internaciones, que vinieron a respaldar la calidad de los productos vinícolas locales y el trabajo del sector. Así pues, se recibieron un total de 274 galardones en su participación en concursos enológicos nacionales e internacionales. Estos premios se obtuvieron en once citas establecidas en el calendario oficial de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) a las que han concurrido las distintas bodegas.

Del conjunto de galardones, doce son de la categoría Gran Oro, Platino o Selección de los Jueves —las máximas distinciones otorgadas—, 83 de Oro, 109 de Plata, 63 de Bronce y siete recomendaciones. La mitad de estos vinos de Rías Baixas pertenecen a la añada 2024, más de un centenar, que fue calificada como ‘Excelente’, convirtiéndose así en una de las siete añadas con la máxima puntuación en la historia del Consello Regulador.

Así pues, desde la DO señalan que estos premios sitúan nuevamente a los vinos de Rías Baixas como unos de los mejores blancos del mundo, manteniendo así la excelencia lograda en campañas anteriores, donde también se superó el centenar de premios.

Una extensa nómina

Las bodegas de Rías Baixas brillaron así en el panoema internacional, consiguiendo 88 galardones en los Decanter World Wine Awards (un Gran Oro, cinco Oros, 42 Platas, 40 bronces), a los que se suman también las 38 medallas International Wine Challenge. Asimismo, también premiaron la gran calidad de los vinos de la DO el Challenge International du Vin, con tres Oros; el Concurso Texson Wine Awards, uno de los concursos de vinos más prestigiosos y rigurosos del mundo con sede en Estados Unidos, que concedió seis galardones (un Platino y otro Selección del Jurado, un Oro, dos Platas y un Bronce); el Mundus Vini, con 32 premiados (22 Oros y diez Platas); el IWSC International Wine & Spirit Competition, con 18 premios (un Oro, ocho Platas y nueve Bronces) y en Citadelles du Vin, con un Oro.

Sin embargo, los vinos de Rías Baixas también pueden presimir de haber sido “profetas en su tierra” en el pasado año gracias a los resultados en concursos consolidados como los organizados por la Unión Española de Catadores (UEC): los Bacchus 2025, que premiaron a 22 Rías Baixas (tres Gran Bacchus de Oro, 13 Bacchus de Oro y seis de Plata), los Baco 2025 concedieron a estos vinos un total de 32 galardones (un Gran Oro, veinte Oros, y once Platas). También los Vin España, concurso nacional de vinos organizado por la Federación Española de Enología, otorgaron a las marcas de la D.O. Rías Baixas un total de 34 premios: cinco Gran Oros, 17 Oros y doce Platas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La entrega de premios de la prueba de resistencia en Meis

La grovense Lara Lois triunfa en el estreno de la BTT Resistencia de Meis
María Caldas
El ideal gallego

El Ayuntamiento de Ribeira destina 6.000 euros al próximo Festival de Murgas y Comparsas de Carnaval
Chechu López
Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior

El Campeonato Provincial de ajedrez baja el telón en Vilagarcía
María Caldas
Fran Núñez, Ana Barreiro y Cándido Pazó presentaron la escenificación de la nueva versión teatral de 'Memorias dun neno labregó' que se podrá presenciar en Ribeira

La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, del Centro Dramático Galego, recalará el 6 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López