Los vinos de Rías Baixas cierran un laureado 2025 con 247 premios nacionales e internacionales

Panel de expertos durante una cata de un certamen vinícola |Panel de expertos durante una cata de un certamen vinícola Mónica Ferreirós

La Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas está de dulce tras cerrar un 2025 exitoso en cuanto a premios en concursos nacionales e internaciones, que vinieron a respaldar la calidad de los productos vinícolas locales y el trabajo del sector. Así pues, se recibieron un total de 274 galardones en su participación en concursos enológicos nacionales e internacionales. Estos premios se obtuvieron en once citas establecidas en el calendario oficial de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) a las que han concurrido las distintas bodegas.

Del conjunto de galardones, doce son de la categoría Gran Oro, Platino o Selección de los Jueves —las máximas distinciones otorgadas—, 83 de Oro, 109 de Plata, 63 de Bronce y siete recomendaciones. La mitad de estos vinos de Rías Baixas pertenecen a la añada 2024, más de un centenar, que fue calificada como ‘Excelente’, convirtiéndose así en una de las siete añadas con la máxima puntuación en la historia del Consello Regulador.

Así pues, desde la DO señalan que estos premios sitúan nuevamente a los vinos de Rías Baixas como unos de los mejores blancos del mundo, manteniendo así la excelencia lograda en campañas anteriores, donde también se superó el centenar de premios.

Una extensa nómina

Las bodegas de Rías Baixas brillaron así en el panoema internacional, consiguiendo 88 galardones en los Decanter World Wine Awards (un Gran Oro, cinco Oros, 42 Platas, 40 bronces), a los que se suman también las 38 medallas International Wine Challenge. Asimismo, también premiaron la gran calidad de los vinos de la DO el Challenge International du Vin, con tres Oros; el Concurso Texson Wine Awards, uno de los concursos de vinos más prestigiosos y rigurosos del mundo con sede en Estados Unidos, que concedió seis galardones (un Platino y otro Selección del Jurado, un Oro, dos Platas y un Bronce); el Mundus Vini, con 32 premiados (22 Oros y diez Platas); el IWSC International Wine & Spirit Competition, con 18 premios (un Oro, ocho Platas y nueve Bronces) y en Citadelles du Vin, con un Oro.

Sin embargo, los vinos de Rías Baixas también pueden presimir de haber sido “profetas en su tierra” en el pasado año gracias a los resultados en concursos consolidados como los organizados por la Unión Española de Catadores (UEC): los Bacchus 2025, que premiaron a 22 Rías Baixas (tres Gran Bacchus de Oro, 13 Bacchus de Oro y seis de Plata), los Baco 2025 concedieron a estos vinos un total de 32 galardones (un Gran Oro, veinte Oros, y once Platas). También los Vin España, concurso nacional de vinos organizado por la Federación Española de Enología, otorgaron a las marcas de la D.O. Rías Baixas un total de 34 premios: cinco Gran Oros, 17 Oros y doce Platas.