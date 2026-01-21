Mi cuenta

Cambados

Cambados proyecta la mejora de la fachada de la unitaria de A Modia por unos 40.000 euros

A. Louro
21/01/2026 20:44
Unitaria de A Modia
Imagen de archivo de la Escola de Educación Infantil de A Modia
Gonzalo Salgado
La Concellería de Ensino ha puesto el foco en el estado de las escuelas unitarias y la situación de muchas de ellas con problemas de filtraciones de agua por humedades y fachadas en las que no se ha actuado durante años. Por ello, ya ha licitado la redacción de un proyecto para corregir el impacto paisajístico de la escuela infantil de A Modia —donde se iniciará la mejora de las unitarias— con el obejtivo de “traer o edificio ao noso tempo”, al tiempo que el de reducir los problemas de filtraciones y mejorar la eficiencia energética.

Así lo explicó el concejal de Ensino, Cultura e Patrimonio, Liso González, que destacó la importancia de este proyecto, al ser edificios con mucho uso por parte del movimiento asociativo cambadés. Así, se opta por empezar por A Modia al ser la única que cuenta con enseñanza en activo, pero la idea es trasladar el proyecto a otras unitarias, como la de Couto de Arriba, en Castrelo, con una intensa actividad por parte de la ANPA o del club Beiramar, entre otros, y que cuenta con importantes humedades.

En el caso de A Modia, el coste de la actuación se prevé que ascienda a unos 40.000 euros, pero, en cualquier caso, dependerá de la redacción del proyecto, cuya adjudicación ya se ha realizado por 1.220 euros.

