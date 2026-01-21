Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados inicia contactos para modificar el Pepocha y evitar algún foco de ruinas en el entorno de la biblioteca

El objetivo pasa por hacer la normativa más laxa en dos de las áreas y favorecer la restauración de viviendas

A. Louro
21/01/2026 05:50
Entorno biblioteca de Cambados Castriño
El entorno de la biblioteca es uno de los más afectados por las restricciones de la normativa
Gonzalo Salgado
La Concellería de Patrimonio, que dirige el nacionalista Liso González, iniciará esta semana contactos con una empresa especializada para abordar una modificación puntual del Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico, el llamado Pepocha, que flexibilice las condiciones para realizar rehabilitaciones y reformas de viviendas en el conjunto histórico. En este caso, se trataría de dos áreas en el entorno de la biblioteca municipal y en la Rúa Infantas.

Áreas que engloban a un puñado de viviendas que, para llevar a cabo una restauración, deben realizar un estudio de detalle, una herramienta de planeamiento que obliga a los propietarios de estas zonas a realizar ellos mismos un desarrollo urbanístico, con los gastos que ello supondría y que además conllevaría también la necesidad de eliminar alguna de las edificaciones que figuran en la área. Por ello, el objetivo del Concello es el de eliminar esta figura, de forma que estas casas pasen al planeamiento general para que los dueños de inmuebles puedan obrar hasta donde le permitan las condiciones incluidas en las fichas del catálogo del Pepocha, de tal manera que si está fuera de ordenación solo estarán permitidos los trabajos de conservación y mantenimiento, pero también hay casos donde incluso se permite un aumento de la edificabilidad.

Restricción de la normativa

En este sentido, el concejal recuerda que la actual normativa, que incluye la necesidad de este estudio detalle en estas dos áreas, está provocando un pequeño foco de ruinas que se está evidenciando en el entorno de la biblioteca municipal, ya que los propietarios de inmuebles interesados en realizar restauraciones se ven limitados por los grandes costes que supondría el trámite del desarrollo urbanístico.

Se trata de una cuestión que González ya puso sobre la mesa en el pasado año 2025, pero que dará un impulso este mismo año. De hecho, esta semana mantendrá ya las primeras reuniones con la empresa especializada, que asesorará al Concello con los pasos a dar para llevar a cabo estas modificaciones puntuales.

No se trata, sin embargo, de la única deficiencia del Pepocha –con ya más de dos décadas de historia—, tal y como reconoce el edil nacionalista. Una de las “eiva é que ten mal as clasificacións”, con errores en diferentes fichas. Y es que, por ejemplo, hay casas catalogadas con protección integral que no deberían serlo o problemas en las reformas de cubiertas que tienen protección estructural, además de estas áreas en las que figura na necesidad de un planeamiento de detalle, en las que “non ten sentido”. Así, no se descarta actuar para corregir también estos fallos y adaptar el Plan Especial a la actualidad.

Cabe señalar que la Xunta  de Galicia incluyó en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos nuevos instrumentos que agilizan modificaciones de planeamientos urbanísticos, como puede ser para subsanar errores, haciendo la normativa más laxa y ágil, según destacó el concejal, lo que facilitaría actuar en este sentido. No obstante, desde el Concello no tienen claro todavía si en el caso concreto del Pepocha, en el que sería necesario cambiar lotes de clasificaciones de inmuebles, se contemplaría esta nueva normativa o si la misma solo se limitaría a modificaciones más puntuales, ficha por ficha, por lo que ya se ha solicitado asesoramiento a Patrimonio.

