Diario de Arousa

Cambados

La formación en enoturismo llega por primera vez a O Salnés ante la falta de personal cualificado

La Mancomunidade apuesta por un sector en auge, que demanda perfiles con conocimientos técnicos y comunicativos

A. Louro
20/01/2026 20:15
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, junto a docentes y alumnos del curso
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, junto a docentes y alumnos del curso
El enoturismo es un sector en auge en la comarca. De hecho, solo en 2024 la Ruta do Viño Rías Baixas registró más de 155.000 visitantes, que demuestran la potencia de un tipo de turismo que las bodegas de O Salnés tienen cada vez más en cuenta, pese a la escasez de personal cualificado en la materia. Por ello, la Mancomunidade do Salnés, a través de su Programa Integrado de Emprego, ha puesto en marcha la primera edición de un curso sobre enoturismo y elaboración de vinos, para dar respuesta a una necesidad creciente en la materia.

Un total de ocho alumnos participan en esta acción formativa, que la Mancomunidade inauguró ayer. Así, el presidente, David Castro, destacó en que la comarca cuenta con un “movemento económico moi importante ligado ao mundo vinícola”, pero también representa un importante componente cultural y social, que liga a O Salnés y al viñedo. En este contexto, el enoturismo se consolida como una herramienta clave para diversificar la economía local, generar empleo y reforzar la identidad del territorio, contribuyendo a fijar la población, dinamizar el medio rural y preservar el patrimonio vitivinícola.

Así, con la colaboración de la bodega Condes de Albarei, la administración comarcal pone en marcha este curso, de 60 horas de duración, que combina conocimientos técnicos sobre la elaboración de vinos con una visión integral del enoturismo como experiencia, poniendo el foco en la comunicación del vino, la percepción sensorial, la emoción y la capacidad de transmitir el vínculo entre producto, paisaje y tradición. Así, explican, no se trata solo de saber cómo se elabora un vino, sino de aprender a contarlo, a hacerlo sentir y a convertirlo en una vivencia memorable para quien visita la comarca.

Una formación “cada día máis necesaria”, que pivota bajo tres pilares: la elaboración del producto vinícola, la viticultura y el enoturismo. Además, se desarrolla en escenarios de refencia, como Condes de Albarei y Pazo Baión, lo que permite una formación inmersiva, conectada directamente con el territorio y con la realidad profesional de un sector que gana peso año tras año y que busca un perfil cada vez más formado.

Demandas de las bodegas

En este sentido, desde la Mancomunidade do Salnés incidieron en que la falta de personal cualificado en enoturismo es una realidad compartida por bodegas, rutas del vino y empresas turísticas, que demandan perfiles capaces de integrar conocimientos técnicos con habilidades comunicativas, sensibilidad cultural y atención al visitante.

Por ello, se decidió incluir esta formación pionera a través del Programa Integrado de Emprego con el objetivo de alinearse con las necesidades reales del mercado laboral, apostando por sectores con futuro y profundamente conectados con la identidad de la comarca y así favorecer la inserción laboral de los alumnos, que llegan al centenar en esta décimo quinta edición del plan de empleo.

Lo cierto es que la comarca es ya una de las líderes en enoturismo a nivel estatal, tanto por la calidad de sus vinos como por la implicación de los viñedos a nivel cultural y paisajístico. Unas cualidades que las bodegas y administraciones han tratado de potenciar en los últimos años con distintas actuaciones promocionales, encaminadas también a abrir una nueva vía para favorecer la desestacionalización del turismo, que en O Salnés históricamente se ha limitado al verano.

