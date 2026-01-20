Mi cuenta

Cambados

El mal estado de Ribeira de Fefiñáns causa reclamaciones por daños a casi una decena de vehículos

El Concello acusa a Portos de falta de mantenimiento del vial y realizará parcheos tras no obtener respuesta por parte del departamento autonómico

A. Louro
20/01/2026 00:15
Baches Cambados
Uno de los baches del vial, cuyo mal estado del céntrico vial
Gonzalo Salgado
El mal estado de la Rúa Ribeira de Fefiñáns ha provocado ya cerca de una decena de reclamaciones por daños en vehículos y el Concello de Cambados responsabiliza de ello al mal mantenimiento de esta céntrica vía por parte de Portos de Galicia.

De hecho, el alcalde, Samuel Lago, advierte que se han remitido varios avisos a Portos de Galicia mediante correo electrónico y llamadas telefónicas, que no obtuvieron respuesta, para exigir una necesaria mejora del firme de este vial, que además de transcurrir por el casco urbano, representa una de las principales vías de entrada al mismo y cuyo mal estado y baches despierta el descontento y quejas del vecindario.

Ante ello, el Concello, pese a no ser de su competencia, ha iniciado trabajos de parcheos y de refuerzo del firme para evitar, al menos en la medida de los posible, los problemas de circulación que el mal estado de esta calle viene produciendo en los últimos tiempos. Un “desleixo” por parte del departamento autonómico, critica Lago, que ha levantado las quejas por parte del gobierno local, que acusa también al Partido Popular local de no levantar la voz contra la Xunta y limitarse “a defender as siglas do PP”.

