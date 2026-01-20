Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados suma una nueva distinción y el cementerio de Santa Mariña recibirá el premio Lugar Mágico

El Concello estará presente en Fitur con agenda propia y realizará un acto de confraternidad con Villanueva de Córdoba

A. Louro
20/01/2026 00:40
Monumental Santa Mariña al fondo, cubierto de blanco floral
Mónica Ferreirós
El Concello de Cambados estará presente un año más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid y lo hará con un extenso programa de actividades. Así, a parte de los actos convocados por la Diputación de Pontevedra y la Mancomunidade do Salnés, la capital del albariño contará con una agenda propia, en la que destacará una presentación en el stand de Pueblos Mágicos de España.

Allí está previsto que el Concello sume un nuevo reconocimiento a su extensa nómina de distinciones turísticas —como Pueblo Mágico de España 2024 o Ciudad Española del Vino— por su belleza paisajística, valor patrimonial y cultura vitivinícola. Así, el cementerio de Santa Mariña recibirá la categoría de Lugar Mágico otorgada por la organización de Pueblos Mágicos de España. Se trata de una red de puntos de interés que reconoce enclaves que, por su valor simbólico, natural, histórico, artístico o emocional, despierta una conexión especial con quien lo visita. El proyecto no es un catálogo aislado, sino una red que conecta estos Lugares Mágicos entre sí y con los Pueblos Mágicos. Además, desde la organización señalaron que con la iniciativa se busca revalorizar el patrimonio, fortalecer la identidad local y dinamizar la economía rural.

Albariño y jamón ibérico

No será la única actividad programada por el Concello para Fitur, ya que también proyecta un acto de confraternidad con Villanueva de Córdoba, con el objetivo de promocionar a ambos municipios y sus productos estrella: el albariño y el jamón ibérico.

El origen de esta unión radica en la campaña conjunta promovida por la Denominación de Orixe Rías Baixas y la DOP Los Pedroches. Una iniciativa de tres años de duración que tiene como fin posicionar el vino blanco de Rías Biaxas y el jamón de bellota 100% ibérico como una experiencia gastronómica premium, poniendo en valor la armonía y complementariedad entre ambos, destacada por su calidad, origen, sostenibilidad y tradición.

Así pues, la capital del albariño y el municipio de la comarca cordobesa de Los Pedroches unirán también fuerzas para dar un impulso a esta campaña, que pone en valor dos de los productos estrella de la marca España en el mundo. Cabe señalar que esta iniciativa puesta en marcha por las respectivas denominaciones de origen presenta esta unión como una pareja perfecta en el mundo gastronómico como una metáfora de valores compartidos: la sostenibilidad, la autenticidad y herencia cultural que las unen, junto con un mensaje clave: “Al fin juntos”, una narrativa que presenta la combinación de ambos productos como una historia de amor inesperada pero inevitable.

Cambados buscará así con estas iniciativas dar un nuevo impulso a la desestacionalización de su turismo a través de medidas concretas enfocadas a la gastronomía, por un lado, y a su extenso valor patrimonial, por el otro.

