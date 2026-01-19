Lago descarta la compra de una parcela para la residencia sin tener el compromiso de la Xunta

El alcalde, Samuel Lago, en un Pleno Mónica Ferreirós

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió al paso de las críticas del Partido Popular por las gestiones emprendidas para la construcción de una residencia pública por parte de la Xunta en el municipio. La portavoz popular señalaba la necesidad de contar con una parcela para ello, pero lo cierto es que el gobierno local descarta su compra hasta contar con un compromiso de la Xunta. Así lo indicó el regidor, que lamentó a falta de respuesta a la veintena de intentos emprendidos para reunirse con la Dirección Xeral de Maiores, Política Social o Presidencia y así conocer, entre otras cuestiones, la disposición de la Xunta para construir la residencia y los requisitos que debe tener dicha parcela.

Antes de tener esa información, el Concello no abordará la compra de ninguna parcela, al no tener certeza sobre si el dinero gastado en su adquisición finalmente implicaría la construcción de la tan ansiada residencia pública, de la que carece el municipio y la comarca.

De hecho, Lago recriminó a los populares la falta de crítica hacia la Xunta y que se dedican a “defender as siglas do PP”, afeó. Cabe señalar que el Concello tiene ya dos fincas bajo el radar y que el pasado mes volvió a solicitar una nueva reunión con Política Social sin respuesta.