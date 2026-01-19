Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Lago descarta la compra de una parcela para la residencia sin tener el compromiso de la Xunta

El alcalde lamenta la postura del PP y la falta de respuesta del gobierno autonómico a las recurrentes peticiones de reunión 

A. Louro
19/01/2026 20:30
Pleno Cambados Samuel Lago
El alcalde, Samuel Lago, en un Pleno
Mónica Ferreirós
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió al paso de las críticas del Partido Popular por las gestiones emprendidas para la construcción de una residencia pública por parte de la Xunta en el municipio. La portavoz popular señalaba la necesidad de contar con una parcela para ello, pero lo cierto es que el gobierno local descarta su compra hasta contar con un compromiso de la Xunta. Así lo indicó el regidor, que lamentó a falta de respuesta a la veintena de intentos emprendidos para reunirse con la Dirección Xeral de Maiores, Política Social o Presidencia y así conocer, entre otras cuestiones, la disposición de la Xunta para construir la residencia y los requisitos que debe tener dicha parcela.

Antes de tener esa información, el Concello no abordará la compra de ninguna parcela, al no tener certeza sobre si el dinero gastado en su adquisición finalmente implicaría la construcción de la tan ansiada residencia pública, de la que carece el municipio y la comarca.

De hecho, Lago recriminó a los populares la falta de crítica hacia la Xunta y que se dedican a “defender as siglas do PP”, afeó. Cabe señalar que el Concello tiene ya dos fincas bajo el radar y que el pasado mes volvió a solicitar una nueva reunión con Política Social sin respuesta.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Muebles Piñeiro, en Caldas, cerrará sus puertas el próximo mes de febrero

El pequeño comercio muere y la hostelería sigue ganando terreno en Arousa
Fátima Pérez
El mirador de Pedra da Ra es uno de los enclaves turísticos más visitados de la capital barbanzana

Ribeira presupuesta en 200.000 euros la implantación de una plataforma turística inteligente vinculada a su plan de destino litoral'
Chechu López
Juanma durante una disputa en el derbi ante el Arosa SC

Juanma: “Foi un partido moi complicado, non deron opcións”
María Caldas
Los miembros del Cidade de Ribeira al inicio del derbi ante el Puebla FC

El Cidade de Ribeira y el Puebla FC apuestan por las tablas en A Fieiteira
María Caldas