Diario de Arousa

Cambados

La Mancomunidade reedita su curso de cajero reponedor con prácticas en supermercados de la comarca

La acción cumple diez años, en los que se formó a 150 alumnos

A. Louro
19/01/2026 15:53
Curso reponedor Mancomunidade
Autoridades de la Mancomunidade junto al alumnado del curso
Cedida
La Mancomunidade do Salnés impulsa la décima edición del curso de cajero reponedor, dentro del Programa Integrado de Emprego. Una acción formativa de 50 horas que cumple diez años con un bagaje de 150 alumnos. Los participantes tendrán la oportunidad de desempeñar las funciones propias del puesto de caja y reposición, lo cual les abrirá el camino para una probable inserción en el sector. 

Asimismo, algunos de ellos tendrán ocasión de formarse en el puesto de carnicería, previsto para el mes de abril, con lo que su perfil quedaría mucho más enriquecido. Además, se ofrecerá la oportunidad de realizar prácticas en empresas de distribución alimentaria distribuidas en toda la comarca, con convenios con Gadis, Froiz, Alcampo, Vegalsa, Carrefour y Dia.

