Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El acuerdo con Mercosur, una remota oportunidad de negocio para la DO Rías Baixas

Al albariño se le abre un posible mercado en Sudamérica, aunque escaso por las pocas ventas en estos países. Además, el sector no cree que vaya a afectar negativamente

A. Louro
19/01/2026 05:30
Imagen de archivo de una cata de vinos
DA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Unión Europea y Mercosur rubricaron el pasado sábado un acuerdo de libre comercio tras 25 años de negociaciones, que permitirá el intercambio comercial sin barreras económicas ni aranceles. Un tratado que ha levantado las críticas del sector del campo al considerar que se pone en riesgo su negocio ante la desigualdad de condiciones entre los países, que favorecería las importaciones de productos de estos países de Sudamérica a Europa frente los locales. Una situación de riesgo que, sin embargo, no sufriría el sector del vino.

Desde la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas señalan que España tiene una gran cantidad de vino y pese a que la región cuenta con países como Argentina, que es también potencia vitivinícola, no se contempla que aumenten las importaciones, escasas en el caso de productos vinícolas en el país, más allá de elaboraciones concretas como el champagne. De hecho, el sector europeo del vino lo ve como una gran oportunidad de abrir un nuevo mercado, que actualmente contaba con unos aranceles del 27% y que se van a ir eliminando en los próximos diez años. Sin embargo, en el caso del albariño, desde la DO no ven que les beneficie tampoco especialmente, ya que no se exporta mucho a los países del Mercosur, siendo Brasil al que más se vende, pero ni se le llega a considerar como mercado emergente.

No obstante, cabe señalar que ya se han realizado acciones promocionales, precisamente, con el mercado de Brasil, incluso degustándose un albariño durante la visita oficial al país del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En cualquier caso, ningún país de Sudamerica entra entre los países más importadores de vino albariño, cuyos mercados por excelencia siguen siendo Estados Unidos y Reino Unido, seguidos por Puerto Rico, Irlanda, México, República Dominicana, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Canadá. Así, pese a no tener un impacto inmediato, puede abrir nuevos mercados interesantes para el sector.

El campo, en contra

Pese a ello, desde Rías Baixas mostraron su solidaridad con los ganaderos y agricultores, “porque se está creando una situación de competencia deleal muy grande”. En este sentido, advierten que la mano de obra “es cara” y “existen grandes limitaciones como en transporte o en sacrificio animal”; cuestiones y normativas que no se aplican en los países de Mercosur. “Eso produce esta competencia desleal brutal por esa diferencias de exigencias entre unos y otros”.

La situación ha levantado las protestas del sector, especialmente, en Lugo y Ourense y la Xunta anunció que se incrementarán los controles en Galicia ante el acuerdo con Mercosur y que se creará una estrategia para aumentar la promoción de los productos agroalimentarios elaborados en la comunidad, especialmente aquellos que cuenten con algún sello de calidad.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Luis Carro hablando con Santi Figueroa durante el derbi

Luis Carro: “No nos puede servir de excusa que ellos sean un gran equipo”
María Caldas
Carmen o grove

Más alojamientos que vecinos: las plazas turísticas subieron un 30% en O Grove desde 2020
A. Louro
Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Ratifican la condena por una riña con agresión y lesiones durante el San Julián de A Illa
Redacción
El director de Parques en la ermita, durante una excursión de O Faiado

La ermita de Cortegada ya es todo un centro cultural
Olalla Bouza