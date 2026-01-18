Fole augura “outro ano perdido” para los grandes proyectos de Cambados

Sabela Fole, portavoz del PP de Cambados Gonzalo Salgado

La portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, auguró ayer que este 2026 será “outro ano perdido” para el desarrollo de los grandes proyectos por la falta de fondos “e a nula capacidade de xestión do cuatripartito”. Entre estas actuaciones, cita la reforma de la Praza de Abastos, la urbanización de la Rúa da Pacheca, la cesión de terrenos de Costas en O Pombal y de Portos en A Calzada, la recuperación de las guardias nocturnas de la Policía Local, la reforma de la Casa do Mar o el nuevo Cuartel de la Guardia Civil, entre otros.

Se non hai cartos nin para tapar os milleiros de baches das rúas e das pistas do rural e aos coches municipais váiselle botando a gasolina de 20 en 20 euros”, lamentó la concejala popular, “non vemos que neste ano vaian sacar adiante o que non foron capaces nos exercicios anteriores e que levan totalmente paralizados os once anos deste multipartito”, zanjó Fole.

De hecho, la popular se criticó también la gestión del alcalde para la obtención de una residencia: “Se deixara de preocuparse das notas de prensa que mandan outros concellos e se puxera a facer os deberesn, como conseguir os terreos que non temos, a cuestión iría mellor”, censuró Fole, que criticó que se trate la cuestión como una “ferramenta electoral”.