Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Augas afirma que las obras de saneamiento de Cambados no agotarán la prórroga y estarán listas en el primer trimestre

Apunta a que las sucesivas ampliaciones del plazo se debieron a ampliaciones del proyecto original y a parones obligados

A. Louro
17/01/2026 00:48
Desmantelar la depuradora de O Facho, será uno de los pasos finales
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

 La previsión de Augas de Galicia es la de poder recibir las obras de la red de saneamiento de Cambados en este primer trimestre de año. Así lo explicaba ayer la Consellería de Medio Ambiente, que espera no agotar la última prórroga autorizada por petición de la empresa concesionaria —Petrolam— hasta el 30 de junio de 2026.

Las obras de la red de saneamiento, el cuento de nunca acabar: Augas de Galicia prorroga seis meses más su ejecución

Más información

Así pues, el gobierno autonómico trata de cerrar la compleja ejecución de esta demanda obra, que acumuló sucesivas ampliaciones del plazo inicial de quince meses. Prórrogas que Augas de Galicia vincula a la necesidad de adecuar los trabajos con las actividades existentes en la zona y para no afectar, en la medida de lo posible, “a actividade cotiá da veciñanza”. Un ejemplo de ello fue la Festa do Albariño, cuando la actividad se suspendió en el casco urbano para no afectar en su celebración, o “durante a execución da obra da Avenida de Galicia”, donde también actuó el Concello en uno de sus márgenes.

No sería, sin embargo, ña única causa, ya que desde la Consellería de Medio Ambiente apuntan también a ampliaciones del proyecto original, ya que el contratista tuvo que hacer frente a la ejecución “de unidades non previstas como o cableado, programación e substitución dos cadros semafóricos e a mellora da calidade do bordillo solicitada desde o Concello”. Además, también se tuvieron que ampliar los plazos para que el Concello acometiese las actuaciones de legalización de los cuadros eléctricos del bombeo número cuatro y el de Fefiñáns, que correspondía ejecutar al gobierno local. “Legalización que resultaba imprescindible para poder actuar nos referidos bombeos”, señalaron desde la Xunta.

“Practicamente finalizada”

Además, inciden en que, con independencia de la última prórroga concedida, la obra se encuentra en estos momento “practicamente finalizada”, al estar ya en la recta final, pendiente de los últimos remates, pruebas y de las actuaciones previstas para el desmantelamiento de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Facho, que viene provocando vertidos contaminantes a la ría desde hace una década. En cualquier caso, para este último paso es imprescindible que estén en funcionamiento los nuevos bombeos, a los que falta todavía la conexión eléctrica. Cuestión para la que se está ya trabajando para así poder abordar esta última fase final.

Asimismo, desde Augas de Galicia recalcaron que la última prórroga fue acordado con la conformidad del Concello de Cambados durante una comisión de seguimiento del convenio firmado entre las partes. Además, recuerda la inversión millonaria del proyecto, que supera los 1,6 millones de euros, con el objetivo de incrementar la red separativa en el centro urbano, evitando así la entrada de agua pluvial a la red de saneamiento.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

'El Camino del Conocimiento’ de Peri Helio en la Praza da Constitución de Caldas

El muralismo en Arousa: un recorrido por los museos al aire libre de las comarcas de O Barbanza y Ulla-Umia
Sandra Rey
Castro, en Madrid, junto a representantes chinos, en un acto reciente

O Salnés mira al mercado chino y apuesta por las “experiencias slow” para su agenda en Fitur
A. Louro
María Jesús García e Iván Vázquez son la segunda y tercera generación al frente de Cristalarosa

Cristalarosa, el negocio “de barrio” nacido en Cervantes y que cumple 60 años de vida
Fátima Frieiro
Vecinos y turistas durante la celebración de las Festas do Carme en O Grove

El Concello trabaja para implantar la tasa turística el próximo mes de junio
C. Hierro