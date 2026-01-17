Augas afirma que las obras de saneamiento de Cambados no agotarán la prórroga y estarán listas en el primer trimestre

Desmantelar la depuradora de O Facho, será uno de los pasos finales Gonzalo Salgado

La previsión de Augas de Galicia es la de poder recibir las obras de la red de saneamiento de Cambados en este primer trimestre de año. Así lo explicaba ayer la Consellería de Medio Ambiente, que espera no agotar la última prórroga autorizada por petición de la empresa concesionaria —Petrolam— hasta el 30 de junio de 2026.

Así pues, el gobierno autonómico trata de cerrar la compleja ejecución de esta demanda obra, que acumuló sucesivas ampliaciones del plazo inicial de quince meses. Prórrogas que Augas de Galicia vincula a la necesidad de adecuar los trabajos con las actividades existentes en la zona y para no afectar, en la medida de lo posible, “a actividade cotiá da veciñanza”. Un ejemplo de ello fue la Festa do Albariño, cuando la actividad se suspendió en el casco urbano para no afectar en su celebración, o “durante a execución da obra da Avenida de Galicia”, donde también actuó el Concello en uno de sus márgenes.

No sería, sin embargo, ña única causa, ya que desde la Consellería de Medio Ambiente apuntan también a ampliaciones del proyecto original, ya que el contratista tuvo que hacer frente a la ejecución “de unidades non previstas como o cableado, programación e substitución dos cadros semafóricos e a mellora da calidade do bordillo solicitada desde o Concello”. Además, también se tuvieron que ampliar los plazos para que el Concello acometiese las actuaciones de legalización de los cuadros eléctricos del bombeo número cuatro y el de Fefiñáns, que correspondía ejecutar al gobierno local. “Legalización que resultaba imprescindible para poder actuar nos referidos bombeos”, señalaron desde la Xunta.

“Practicamente finalizada”

Además, inciden en que, con independencia de la última prórroga concedida, la obra se encuentra en estos momento “practicamente finalizada”, al estar ya en la recta final, pendiente de los últimos remates, pruebas y de las actuaciones previstas para el desmantelamiento de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Facho, que viene provocando vertidos contaminantes a la ría desde hace una década. En cualquier caso, para este último paso es imprescindible que estén en funcionamiento los nuevos bombeos, a los que falta todavía la conexión eléctrica. Cuestión para la que se está ya trabajando para así poder abordar esta última fase final.

Asimismo, desde Augas de Galicia recalcaron que la última prórroga fue acordado con la conformidad del Concello de Cambados durante una comisión de seguimiento del convenio firmado entre las partes. Además, recuerda la inversión millonaria del proyecto, que supera los 1,6 millones de euros, con el objetivo de incrementar la red separativa en el centro urbano, evitando así la entrada de agua pluvial a la red de saneamiento.