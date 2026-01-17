A Modia mantiene viva la tradición de las “poxas” en honor a San Antón: “Cada ano está medrando máis”

Las fiestas contaron con mucho ambiente Gonzalo Salgado

La parroquia de Vilariño no falló a su cita con San Antón, en la que, como es tradición, tuvo lugar la gran subasta de pezuños, gallos y otros donativos de los vecinos para colaborar a mantener viva esa cita, con la que se abre el calendario de fiestas populares de Cambados. Una jornada multitudinaria, con la que A Modia demostró que la tradición de las “poxas” de animales de granja y productos varios sigue muy viva y, de hecho, “cada ano está medrando máis”, según explicó desde la directiva de la comisión Javier Oubiña.

Los pezuños, el plato principal de este acto, rondó los veinte euros. Los asistentes también pujaron por gallos, el más caro a 70 euros y, como novedad, hubo también tres gatos. Uno de estos cachorros se subastó por 115 euros, siendo el precio más alto pujado de entre los diferente animales y productos.

Además, las ristras de chorizo se llegaron a vender por 45 euros y un estuche de vino albariño de Castel de Fornos, con tres botellas, se subastó por 65 euros. Por último, también como novedad, no faltó tampoco una empanada donado por A Ruda, de Castrelo, que recientemente se alzó con el triunfo en el programa televisivo ‘A batalla dos restaurantes’, conducido por el popular chef Alberto Chicote. Por el popular plato se cotizó a unos 50 euros, según explicaban ayer mismo desde la comisión, que valoraban de forma positiva el transcurso de la jornada, con precios más altos que en pasadas ediciones y un ambiente muy “animado”.

De hecho, la afluencia de vecinos y visitantes se hizo patente tanto en las “poxas” como en los actos litúrgicos previos, que contaron también con bendición de mascotas en honor a San Antón, patrón de los animales.