Las obras de la red de saneamiento, el cuento de nunca acabar: Augas de Galicia prorroga seis meses más su ejecución

Las obras ocuparon, durante meses, la Avenida de Galicia Mónica Ferreirós

Augas de Galicia y el Concello de Cambados firmaron el pasado mes de diciembre una nueva prórroga -esta vez de seis meses- para ampliar el plazo de ejecución de las obras de saneamiento del casco urbano ejecutadas por la Xunta y que fueron adjudicadas a Petrolam por un importe de 1,7 millones de euros.

Cambados detecta problemas en las conexiones y acabados de las interminables obras de saneamiento Más información

Así, pese a que se iniciaron en diciembre de 2023 y contaba con 15 meses de plazo de ejecución, tras varias prórrogas, el proyecto se extenderá, como mínimo, hasta junio de este año. Una millonaria obra que tiene el objetivo de incrementar la red separativa en el centro urbano -evitando así la entrada de agua pluvial a la red de saneamiento- y solucionar el foco de contaminación que supone la ineficaz EDAR de O Facho con la instalación de tres kilómetros de nuevas tuberías, pero que durante su ejecución levantó numerosas críticas por parte del Concello y de los vecinos del centro urbano, especialmente, en el entorno de la Avenida de Galicia.

La prórroga fue solicitada por la empresa adjudicataria, al tener todavía pendiente la puesta en marcha de los bombeos -además de los de la Praza do Concello y de Ribeira de Fefiñáns, ejecutados por la administración local y solo pendientes de la conexión eléctrica-, pequeños tramos de pavimentación, como en alguna zona de San Roque; y el desmantelamiento de la EDAR compacta de O Facho, que viene provocando vertidos contaminantes a la ría desde hace una década. Un último paso que no se puede realizar hasta la puesta en marcha de los bombeos y de la nueva red, por lo que se hizo indispensable ampliar nuevamente el plazo de una obra que es ya el cuento de nunca acabar.

“Vixiantes” con la empresa

Las demoras, sin embargo, no son lo que más molesta ahora en el Concello, que pide a Augas de Galicia que esté “vixiante” con la empresa, debido a que algunos de los remates “deixan moito que desexar”. De hecho, el pasado mes denoviembre el alcalde, Samuel Lago, ya alertó de problemas detectados en las conexiones con la red existente, así como diversas deficiencias en los remates y en los pavimentados, que todavía siguen sin subsanarse, aunque la empresa ya está en contacto con la concesionaria del agua del Concello, Espina y Delfín, para estar al tanto de las deficiencias advertidas.

Desde el Concello no ocultan el descontento durante la ejecución de esta interminable obra, que mantuvo durante muchos meses paralizada la Avenida de Galicia, una de las principales vías de entrada a la villa. Sin embargo, el objetivo ahora pasa por subsanar todas las deficiencias halladas y asegurar la correcta ejecución de las que todavía faltan por terminar. Cabe señalar que desde hace ya meses se remató con la “parte máis molesta”, trasladando la actividad a Castrelo y ahora solo está pendiente de los últimos remates antes del desmantelamiento de la depuradora, ya que el proyecto contempla la instalación de dos bombeos para conectar las aguas que trataba esta EDAR, las fecales de 500 habitantes de los núcleos de O Facho, Sartaxes y Revolta, a la de Tragove.

Así, el municipio espera poner fin a este año a un proyecto que, aunque ha traído de cabeza a los vecinos, resulta crucial para Cambados, que tenía un problema importante en el sistema del núcleo urbano, pues se trataba mayormente de un entramado de tuberías unitarias, sin separación para las fecales y las pluviales, y cuando llovía, los bombeos principales carecían de capacidad suficiente para impulsar todo el caudal propio e impropio, así que se producían “frecuentes” alivios al medio, es decir, vertidos contaminantes, que se tratarán también de reducir con esta actuación.