Cambados firma un convenio con tres clubes por la visibilización del deporte femenino en el municipio

La edila Mar Pérez junto al equipo femenino del Juventud Cedida

La Concellería de Igualdade, que dirige la nacionalista Mar Pérez, anunció esta semana la firma de un convenio de colaboración mediante subvención directa con los tres clubes deportivos que cuentan con categoría senior femenina entre sus filas: Clube Voleibol Xav, Xuventude y Club Juventud Cambados.

En este sentido, Pérez recalcó que el gobierno “traballa a prol da visibilización da muller en todos os eidos da vida e de garantir o seu benestar físico e a súa saúde mental”, por lo que apuesta por apoyar “á muller no mundo do deporte, onde desafían estereotipos de xénero, melloran a súa autoestima e convírtense en inspiración como modelos a seguir, desenvolven habilidades de liderazgo e, ademáis, nestes espazos móstrase aos homes e mulleres como iguais”.