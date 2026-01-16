Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados firma un convenio con tres clubes por la visibilización del deporte femenino en el municipio

A. Louro
16/01/2026 20:50
Igualdade Juventud Cambados
La edila Mar Pérez junto al equipo femenino del Juventud
Cedida
La Concellería de Igualdade, que dirige la nacionalista Mar Pérez, anunció esta semana la firma de un convenio de colaboración mediante subvención directa con los tres clubes deportivos que cuentan con categoría senior femenina entre sus filas: Clube Voleibol Xav, Xuventude y Club Juventud Cambados.

En este sentido, Pérez recalcó que el gobierno “traballa a prol da visibilización da muller en todos os eidos da vida e de garantir o seu benestar físico e a súa saúde mental”, por lo que apuesta por apoyar “á muller no mundo do deporte, onde desafían estereotipos de xénero, melloran a súa autoestima e convírtense en inspiración como modelos a seguir, desenvolven habilidades de liderazgo e, ademáis, nestes espazos móstrase aos homes e mulleres como iguais”.

