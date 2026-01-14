Un desfile de moda solidario en Cambados recaudará fondos para la batalla contra la AME

El alcalde, Samuel Lago, la presidenta de Galiciame, Merchi Álvarez, y la promotora, Bárbara Vázquez, en la presentación de la actividad Mónica Ferreirós

El comercio local de Cambados y alrededores se subirá a la pasarela por una buena causa, con un desfile de moda solidario que recaudará fondos en favor de Galicia, que se destinará al proyecto de investigación en la batalla contra la Atrofia Muscular Espinal (AME). Se trata de una iniciativa de Bárbara Vázquez —de la tienda Bonita de Vestir, en Vigo, pero que residió durante muchos años en el municipio— que consistirá en un gran mercadillo benéfico, al que ya hay solicitados una treintena de puestos, la mayoría de ellos artesanales, y que tendrá como actividad principal el desfile de modal. Será el sábado 7 de febrero, en la Praza de Fefiñáns, aunque en caso de lluvia se trasladará a Peña.

El evento se desarrollará a partir de las once de la mañana y contará con entrada gratuita, de forma de que la recaudación se reunirá a través de la venta de las rifas y de un porcentaje importante de las ventas de los productos del mercado y de la ropa del desfile, que irá a parar para Galiciame.

El programa incluirá además las actuaciones musicales del Grupo Os Atómicos (12:30 horas) y de Los Lunes al Col (21 horas), mientras que el desfile se desarrollará a partir de las seis de la tarde. Además, durante todo el día, la asociación Galiciame —que contará además con un puesto propio— realizará una gran recogida de objetos para su mercadillo: libros, decoración, juguetes, joyería o bolsos, entre otros enseres.

Cuerpos reales

El desfile será así la actividad principal de la jornada, para la que hay apuntadas ya cerca de setenta modelos y en la que participarán un buen número de tiendas, también de Cambados. “En esta pasarela no va a haber estereotipos de mujer”, tanto en cuanto a las tallas como en las edades, ya que habrá desde niños hasta ancianos. Lo que sí se buscan son peluqueros, de forma que la presidenta de Galiciame, Merchi Álvarez, hizo un llamamiento para que las personas interesadas en participar contacten con la asociación.

En cuanto al mercado, ya hay apuntados una treintena de puestos, algunos en lista de espera, ya que hasta saber las condiciones meteorológicas no se sabrá si la actividad se podrá desarrollar en la Praza de Fefiñáns, donde hay más aforo. La mayoría serán puestos artesanales (velas, cuero, pimentón, etcétera) llegados desde puntos como Cáceres, Pontevedra o Vigo, entre otros.

Gala Anual

Será la primera actividad solidaria de Galiciame este año, después de que en 2025 prescindiese de su Gala Anual por la salud de su presidenta y por la falta de recaudación de fondos para donar una cantidad significante para la investigación, que desde 2024 se centra en un nuevo estudio médico que usará neuronas creadas con células de la piel y que sigue desarrollándose.