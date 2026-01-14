Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Un desfile de moda solidario en Cambados recaudará fondos para la batalla contra la AME

Se organizará también un mercado, con una treintena de puestos ya solicitados

A. Louro
14/01/2026 19:39
Desfile de moda Galiciame
El alcalde, Samuel Lago, la presidenta de Galiciame, Merchi Álvarez, y la promotora, Bárbara Vázquez, en la presentación de la actividad
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El comercio local de Cambados y alrededores se subirá a la pasarela por una buena causa, con un desfile de moda solidario que recaudará fondos en favor de Galicia, que se destinará al proyecto de investigación en la batalla contra la Atrofia Muscular Espinal (AME). Se trata de una iniciativa de Bárbara Vázquez —de la tienda Bonita de Vestir, en Vigo, pero que residió durante muchos años en el municipio— que consistirá en un gran mercadillo benéfico, al que ya hay solicitados una treintena de puestos, la mayoría de ellos artesanales, y que tendrá como actividad principal el desfile de modal. Será el sábado 7 de febrero, en la Praza de Fefiñáns, aunque en caso de lluvia se trasladará a Peña.

El evento se desarrollará a partir de las once de la mañana y contará con entrada gratuita, de forma de que la recaudación se reunirá a través de la venta de las rifas y de un porcentaje importante de las ventas de los productos del mercado y de la ropa del desfile, que irá a parar para Galiciame.

El programa incluirá además las actuaciones musicales del Grupo Os Atómicos (12:30 horas) y de Los Lunes al Col (21 horas), mientras que el desfile se desarrollará a partir de las seis de la tarde. Además, durante todo el día, la asociación Galiciame —que contará además con un puesto propio— realizará una gran recogida de objetos para su mercadillo: libros, decoración, juguetes, joyería o bolsos, entre otros enseres.

Cuerpos reales

El desfile será así la actividad principal de la jornada, para la que hay apuntadas ya cerca de setenta modelos y en la que participarán un buen número de tiendas, también de Cambados. “En esta pasarela no va a haber estereotipos de mujer”, tanto en cuanto a las tallas como en las edades, ya que habrá desde niños hasta ancianos. Lo que sí se buscan son peluqueros, de forma que la presidenta de Galiciame, Merchi Álvarez, hizo un llamamiento para que las personas interesadas en participar contacten con la asociación.

En cuanto al mercado, ya hay apuntados una treintena de puestos, algunos en lista de espera, ya que hasta saber las condiciones meteorológicas no se sabrá si la actividad se podrá desarrollar en la Praza de Fefiñáns, donde hay más aforo. La mayoría serán puestos artesanales (velas, cuero, pimentón, etcétera) llegados desde puntos como Cáceres, Pontevedra o Vigo, entre otros.

Gala Anual

Será la primera actividad solidaria de Galiciame este año, después de que en 2025 prescindiese de su Gala Anual por la salud de su presidenta y por la falta de recaudación de fondos para donar una cantidad significante para la investigación, que desde 2024 se centra en un nuevo estudio médico que usará neuronas creadas con células de la piel y que sigue desarrollándose.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Parte de los equipos robados

Denuncian el robo de material de pesca valorado en 3.000 euros
C. Hierro
El ideal gallego

Los virus dan "un respiro" al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés
Olalla Bouza
El ideal gallego

Caldas acoge la II Concentración de Coches Clásicos do Carneiro
Sandra Rey
El ideal gallego

Pontecesures celebrará los 25 años de su carrera popular a favor de la salud mental
Redacción