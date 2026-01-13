Zona Centro hace entrega de los 2.000 euros en vales de compra de su campaña de Navidad

El presidente de la patronal, Juan Rey, y la edila Noelia Gómez, con los premiados | Mónica Ferreirós Mónica Ferreirós

La asociación de comerciantes Cambados Zona Centro hizo entrega de los 2.000 euros en vales de compra de su campaña de Navidad para dinamizar el comercio local. El primer premio, dotado con un vale de 500 euros, fue a parar para Cristian Galiñanes Santiago, que efectuó su gasto en Tinturaría Clean Shop. Los premios se completan con vales de 300 euros para José Chaves Doce (por sus compras en La Boutique del Pan) e Isabel Fernández Saborido (Classic Complementos): de 200 euros para Liliana Lambís (Belaya Estética) y José Chaves Amil (Eroski Center); y de 100 euros para Simón López (Salnés Móbil), Conchy (Eva Rey Shoes), Iván Baúlo Martínez (Deportes Piñeiro), Lucía Leiro Blanco (Gemma Leiro Esteticista) y Natalia Dios Outeda (Mi Trocito del Pastel).

Cambados Zona Centro incentiva las compras navideñas con el sorteo de 2.000 euros en vales de compra Más información

Los premios fueron así entregados por el presidente de Zona Centro, Juan Rey, que estuvo acompañado por la concejala Noelia Gómez y los vales se podrán canjear en el comercio local hasta el día 28 de febrero.

El comercio local, inmerso ahora en las rebajas de enero, pone fin así a una de las campañas más importantes del año —las navideñas— teniendo en cuenta el elevado flujo de personas y ventas, que se trataron de incentivar con esta acción promocional.