Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Multan con 900 euros a un taxista que no devolvió un Bizum de 35 enviado por error

Un cliente habría enviado un pago erróneo a través de su dispositivo móvil al equivocarse de número de contacto

A. Louro
13/01/2026 19:07
Juzgados Cambados
El Juzgado de Cambados emitió la sentencia
GonzaloSalgado
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Tribunal de Instancia de Cambados multó con 900 euros a un taxista de la comarca de O Salnés por apropiarse de un Bizum de 35,20 euros enviado, por error, por un cliente. En la sentencia, la magistrada explica que, a pesar de las múltiples solicitudes de devolución por parte del denunciante, el taxista no respondió ni devolvió el dinero, por lo que el afectado presentó una denuncia ante la Guardia Civil en su comunidad de residencia, en Las Palmas de Gran Canaria.

La jueza considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de apropiación indebida, dado que la parte denunciada, según falla el Juzgado, tras recibir el dinero por error, lo incorporó a su patrimonio sin intención de devolverlo. En el fallo, indica que, la prueba practicada, que incluye la declaración del denunciante y los mensajes intercambiados entre ambos, desvirtúa la presunción de inocencia del taxista.

En el relato de hechos probados, explica que, en agosto de 2025, la víctima, de 69 años, contrató los servicios del taxista, de 39 años, para que lo trasladase desde un hotel de la comarca a la estación de Pontevedra. Para el pago de la carrera, de 53 euros, le entregó un billete de 50 euros y le realizó un Bizum de 3 euros para completar el pago solicitado por el servicio de taxi, guardando para ello el número del denunciado.

Unos días después, según consta en la sentencia, le envió por error otro Bizum por importe de 35,20 euros, el cual iba dirigido a un amigo con el mismo nombre que el taxista. Ese día le remitió el primer mensaje de WhatsApp al denunciado explicándole lo sucedido y solicitándole la devolución. En ese momento, el taxista le contestó que comprobaría el pago “cuando tenga tiempo”, pero después dejó de contestar los repetidos mensajes enviados por el denunciante, en los que lo advertía su intención de denunciar lo ocurrido ante la Guardia Civil, la OCU y al gremio del taxi.

Mensajes que se prolongarían desde el 10septiembre de agosto hasta el 7 de septiembre, efectuando finalmente la denuncia ya en el mes de octubre.

Indemnización al cliente

Además de la pena de multa, el condenado deberá pagar al perjudicado una indemnización de 35,20 euros en concepto de responsabilidad civil, por el dinero que se habría apropiado tras el pago erróneo enviado por el denunciante. La sentencia, hecho pública durante la jornada de ayer, no es firme, ya que cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación.

En cuanto a la multa de 900 euros —a razón de una cuota de 15 euros al día durante dos meses— la magistrada entiende el importe como “correcto” al tener en cuenta la capacidad económica del condenado, que es taxista desde el año 2008 en un concello saliniense. Además, en caso de impago, se contempla un día de provación de libertad por cada dos cuotas que resulten impagadas.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El delegado de la Xunta en Pontevedraa, la conselleira de Vivenda y el alcalde de Moraña

La Xunta presenta en Moraña una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en el rural
Fátima Pérez
Uno de los onces titulares del Ribadumia de esta campaña

El CD Ribadumia aumenta la puja por el liderato
María Caldas
El ideal gallego

Los virus respiratorios llenan las urgencias: 900 atenciones en el PAC de Vilagarcía en una semana
Olalla Bouza
Imagen del nuevo acceso a la playa de Pragueira

El Concello mejora las playas de Pragueira y Area de Agra con la creación de puesto de control y una nueva pasarela
C. Hierro