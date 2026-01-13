Multan con 900 euros a un taxista que no devolvió un Bizum de 35 enviado por error

El Juzgado de Cambados emitió la sentencia GonzaloSalgado

El Tribunal de Instancia de Cambados multó con 900 euros a un taxista de la comarca de O Salnés por apropiarse de un Bizum de 35,20 euros enviado, por error, por un cliente. En la sentencia, la magistrada explica que, a pesar de las múltiples solicitudes de devolución por parte del denunciante, el taxista no respondió ni devolvió el dinero, por lo que el afectado presentó una denuncia ante la Guardia Civil en su comunidad de residencia, en Las Palmas de Gran Canaria.

La jueza considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de apropiación indebida, dado que la parte denunciada, según falla el Juzgado, tras recibir el dinero por error, lo incorporó a su patrimonio sin intención de devolverlo. En el fallo, indica que, la prueba practicada, que incluye la declaración del denunciante y los mensajes intercambiados entre ambos, desvirtúa la presunción de inocencia del taxista.

En el relato de hechos probados, explica que, en agosto de 2025, la víctima, de 69 años, contrató los servicios del taxista, de 39 años, para que lo trasladase desde un hotel de la comarca a la estación de Pontevedra. Para el pago de la carrera, de 53 euros, le entregó un billete de 50 euros y le realizó un Bizum de 3 euros para completar el pago solicitado por el servicio de taxi, guardando para ello el número del denunciado.

Unos días después, según consta en la sentencia, le envió por error otro Bizum por importe de 35,20 euros, el cual iba dirigido a un amigo con el mismo nombre que el taxista. Ese día le remitió el primer mensaje de WhatsApp al denunciado explicándole lo sucedido y solicitándole la devolución. En ese momento, el taxista le contestó que comprobaría el pago “cuando tenga tiempo”, pero después dejó de contestar los repetidos mensajes enviados por el denunciante, en los que lo advertía su intención de denunciar lo ocurrido ante la Guardia Civil, la OCU y al gremio del taxi.

Mensajes que se prolongarían desde el 10septiembre de agosto hasta el 7 de septiembre, efectuando finalmente la denuncia ya en el mes de octubre.

Indemnización al cliente

Además de la pena de multa, el condenado deberá pagar al perjudicado una indemnización de 35,20 euros en concepto de responsabilidad civil, por el dinero que se habría apropiado tras el pago erróneo enviado por el denunciante. La sentencia, hecho pública durante la jornada de ayer, no es firme, ya que cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación.

En cuanto a la multa de 900 euros —a razón de una cuota de 15 euros al día durante dos meses— la magistrada entiende el importe como “correcto” al tener en cuenta la capacidad económica del condenado, que es taxista desde el año 2008 en un concello saliniense. Además, en caso de impago, se contempla un día de provación de libertad por cada dos cuotas que resulten impagadas.