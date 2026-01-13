Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La Xunta concede tres millones en ayudas a 132 viticultores para la reestructuración y reconversión de viñedo

Se actuará en 184,7 hectáreas y la provincia de Pontevedra se lleva la mitad del presupuesto total

A. Louro
13/01/2026 19:05
Poda viñedo
Trabajos de poda en un viñedo en O Salnés, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado
Un total de 132 viticultores recibirán ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo, lo que supondrá la actuación en 184,7 hectáreas y una inversión de más de tres millones de euros, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Así lo recoge hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publica la resolución de la convocatoria de 2025, con anualidad hasta 2027, para estas subvenciones, que aunque la mayoría de expedientes aprobados son de Ourense, con 81, más de la mitad del presupuesto —1.544.187 euros— se quedarán en la provincia de Pontevedra, con un total de 39 beneficiarios.

Desde el gobierno gallego recuerdan que esta línea de ayudas tiene un “carácter estratético” para la economía de la Comunidad y nace con los objetivos de incrementar la competitividad de las explotaciones vitícolas, adaptar el cultivo del viñedo al cambio climático y hacerlo medioambientalmente más sostenible, al tiempo que se promueve el relevo generacional.

Asimismo, con esta medida la Xunta destaca que también se consigue la mejora de las técnicas de la gestión de las ciñas y reconversiones varietales para optimizar su orientación al mercado, adaptando las producciones a la demanda, al mismo tiempo que se preservan las variedades de Comunidad, con una amplia tradición y diversidad vinícola. De este modo, se aprovecha la calidad diferenciada de la uva como ventaja competitiva en un mercada cada vez más globalizado.

En esta misma línea, a través de estas aportaciones aumenta el grado de profesionalización del sector vitícola gallego, según subraya el ejecutivo autonómico, al mismo tiempo que se potencia el relevo generacional y un desarrollo rural socialmente viable facilitando el acceso a las explotaciones de las personas viticultoras jóvenes y capacitadas, en particular de las mujeres.

Inversiones millonarias

Así, en el periodo 2018-2024 se destinaron cerca de 17 millones de euros para estas ayudas, aprobando un total de 1.083 expedientes para actuar en una superficie de 1.518 hectáreas. Este año se convocarán nuevamente estas aportaciones con un presupuesto de 4 millones de euros.

Un compromiso con el sector que se traduce en 12 millones de euros en los presupuestos de 2026, sumando a otras ayudas para la promoción internacional o la elaboración y comercialización de productos vinícolas.

