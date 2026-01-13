La Praza de Abastos de Cambados aspira a tener el sello ‘Mercados Excelentes’ para abordar su proyecto de futuro

Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Cambados Gonzalo Salgado

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la orden que actualiza y simplifica los criterios para obtener y renovar el sello ‘Mercados Excelentes’. Una red que componen ya las plazas de abastos de Vilagarcía, Tomiño, Pontedeume y Carballo y al que Cambados aspira a ingresar. Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, que avanza una reunión próxima con el edil de Comercio, Tino Cordal, para “poñer en marcha” la solicitud, una vez abierto ya el plazo.

Lo hará así siguiendo las indicaciones de la propia Consellería de Comercio, al contar este programa —que identifica aquellos mercados que destacan por su modernidad, innovación y dinamización— con líneas de financiación que simplificarían el abordaje del proyecto para el futuro de la Praza de Abastos, todavía pendiente del estudio de sus necesidades reales, que definiría si finalmente la actuación se queda en una reforma integral o si se mantiene la idea original de construir un nuevo mercado, como se presentó ya hace más de una década, en 2014.

Este estudio, indica Lago, prevé ya realizarse una vez dentro del sello de ‘Mercados Excelentes’, para así desatascar una demanda histórica, definiendo así el proyecto a acometer tras más de una década paralizado por la falta de aprobación del Plan Especial de ordenación portuaria de San Tomé y Tragove, cuya tortuosa tramitación concluyó el pasado mes de octubre, posibilitando así, una vez por todas, poder abordar esta demanda.

Una red que busca ampliarse

En la orden publicada ayer por la Xunta de Galicia en el DOG, el gobierno autonómico simplifica los criterios para la obtención y renovación de este sello por el cumplimiento de los requisitos, servicios y modelos de gestión en un nivel óptimo de calidad y modernidad que permita alcanzar la excelencia.

Se trata de una redefinición enmarcada en el Plan estratégico de comercio 2025-2030 y realizada en coordinación con todo el sector para atender a las potencialidades de estos espacios. El objetivo del gobierno gallego es ampliar esta red —que actualmente solo integran cuatro mercados— hasta las 25 plazas de abastos certificadas de cara al año 2030, entre las que Cambados quiere su lugar.

Demandadas instalaciones

Así pues, el Concello reinicia las gestiones para dar un necesario lavado de cara a la Praza, cuyo edificio —construido en 1949— ya no reúne las condiciones mínimas, según denuncian las placeras y reconocen desde el gobierno local: el suelo no es apropiado para la venta de productos alimentarios, barras oxidadas e instalaciones que se han quedado ya anticuadas.

Sin embargo, en los últimos años no se dieron obras de calado ni reformas sustanciales que arreglasen estos desperfectos, a la espera de poder resolver este Plan Especial de ordenación portuaria que pudiera permitir el ambicioso —y millonario— proyecto del nuevo mercado prometido hace una década.

En aquel momento —2014—, el proyecto ascendía a 3,6 millones, por lo que replicarlo se descarta, ya que se dispararía a consecuencia del encarecimiento de materiales y otros precios, haciéndolo inasumible pese a mantenerse la financiación de Xunta y Estado. Por ello, ahora se trata de resolver qué hacer con el mercado.