Cambados prevé recibir la titularidad de los terrenos de O Pombal en el primer trimestre del año

La Concejalía de Deportes acondicionará las pistas de tenis del complejo deportivo de O Pombal tras una inversión de 10.183 euros para el pintado de estos espacios de juego para poner a punto las instalaciones, cuya titularidad sigue perteneciendo a Costas del Estado, aunque las previsiones pasan porque esta situación se revierta en el primer trimestre del año. Así lo explica la responsable del Área, Noelia Gómez, que indica que el trámite para recepcionar su titularidad está “súper avanzado” y que según las últimas comunicaciones con el Estado estará lista antes del mes de abril.

Cabe recordar que Dirección General de Costas del Estado ya dictó una resolución favorable a la declaración de innecesariedad de que los terrenos de O Pombal ormen parte del dominio público marítimo terrestre, por lo que la cuestión está ya en el “último trámite” de Patrimonio. En este sentido, el pasado mes de diciembre, arquitectos de este departamento estatal visitaron el municipio para emitir un informe sobre la valoración de estos terrenos y bienes cuya titularidad se transferirá al Concello. Algo que será clave “abrirnos a porta a que poidamos, por fin, renovar o complexo deportivo”, que cuenta con importantes carencias.

Otras demandas del complejo

La más “urxente” es la cubierta del pabellón. La Concellería ya ha solicitado una ayuda de cerca de 170.000 euros para acometer esta obra a través del Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación y que incluirá otras actuaciones, como el acuchillado del suelo, que también presenta un mal estado. Sin embargo, para su ejecución —y así no volver a perder la financiación— es crucial contar con su titularidad, por lo que Gómez asegura que desde la Concejalía se extrema el seguimiento del proceso con el Estado.

Pese a que “a máis urxente é a cuberta do pavillón, todo o complexo está en mal estado” y necesita ciertas renovaciones. Así, una vez conseguida esta titularidad, se pretende “acometer tamén obras nas pistas de atletismo, no campo de fútbol ou nos vestiarios”, así como “tamén meter algo de man na piscina municipal”, cuyo contrato de gestión también esta pendiente de licitación, al estar el actual en precario, pero también para otras cuestiones, como la reforma de los vestuarios o la instalación de un baño adaptado. Objetivos prioritarios que, si los plazos se respetan, comenzarán a planearse a partir de abril.